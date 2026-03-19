Estudante precisou de atendimento médico após incidente na escola. - Reprodução/ G1 e Dirlei Pereira

Estudante precisou de atendimento médico após incidente na escola.Reprodução/ G1 e Dirlei Pereira

Publicado 19/03/2026 15:07

Cabo Frio - O jovem autista Davi Elias Júnior, de 21 anos, passou por uma cirurgia na tarde desta terça-feira (17) após sofrer uma fratura no colo do fêmur. Segundo a família, a lesão ocorreu depois que ele teria sido empurrado por um professor dentro da Escola Municipal Renata Azevedo, em Cabo Frio.

O procedimento foi realizado no Hospital Estadual Roberto Chabo (HERC), em Araruama, e, de acordo com os familiares, terminou por volta das 20h30, sem intercorrências. Apesar disso, o quadro de saúde ainda exige atenção, já que Davi é uma pessoa convulsiva.



No pós-operatório, ele segue internado e apresenta dores intensas. Na manhã desta quarta-feira (18), o jovem acordou gritando, sendo necessário o uso de morfina para controle da dor. Até o momento, não há previsão de alta.



O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Cabo Frio pelo pai do estudante. Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.



Segundo a mãe, Cristina da Conceição, o episódio aconteceu na última quarta-feira (11), quando o jovem resistia a deixar a escola. Ela relata que, após o suposto empurrão, Davi caiu e sofreu a fratura, em uma situação que teria sido presenciada por ao menos quatro funcionários da unidade.



A família afirma que só percebeu a gravidade do caso quando o estudante chegou em casa, em São Pedro da Aldeia, após cerca de 40 minutos no transporte escolar, sem conseguir descer sozinho do veículo. Inicialmente, a agenda do aluno indicava que ele teria sofrido uma queda sozinho. Posteriormente, segundo a mãe, a escola informou que o professor teria empurrado o jovem.



Diante da denúncia, o profissional foi afastado das funções, e a Prefeitura de Cabo Frio instaurou uma sindicância para apurar a conduta.



Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que acompanha o caso e adotou medidas imediatas após tomar conhecimento da situação. O afastamento do servidor foi oficializado por meio de portaria publicada no Diário Oficial, enquanto o processo administrativo segue em andamento, com coleta de informações e oitiva dos envolvidos.



A pasta afirmou ainda que mantém compromisso com a transparência e que colabora com as autoridades para a completa apuração dos fatos.