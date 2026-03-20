Lutador da Região dos Lagos sobe ao pódio e garante segundo lugar em competição internacionalReprodução
Atleta de jiu-jitsu de Cabo Frio conquista vice-campeonato no ADCC Open
Competição reuniu atletas de diferentes graduações no Rio de Janeiro
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Foragido por roubo em Belo Horizonte, MG, é preso em Cabo Frio
Homem apontado como mentor de crime em cervejaria foi localizado após denúncia anônima e ação de inteligência da RECAP
Jovem autista passa por cirurgia após fratura em escola de Cabo Frio
Família relata que estudante teria sido empurrado por professor; prefeitura instaurou sindicância e Polícia Civil apura o ocorrido; pai registrou ocorrência
Apresentador da RCFM denuncia golpe e ameaça em corrida por app em Cabo Frio
Corrida combinada em R$ 78 termina com cobrança extra de R$ 42 e registro por ameaça na 126ª DP
Colisão entre motos deixa três feridos na Boca do Mato, em Cabo Frio
A colisão aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (18) e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que foram acionadas para a ocorrência
Poste entra em curto após reparo e deixa moradores sem luz em Cabo Frio
Mesmo após o retorno da equipe cerca de uma hora depois, os moradores afirmam que a situação persistia, com registros de fios ainda em chamas.
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