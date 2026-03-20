Lutador da Região dos Lagos sobe ao pódio e garante segundo lugar em competição internacional - Reprodução

Lutador da Região dos Lagos sobe ao pódio e garante segundo lugar em competição internacionalReprodução

Publicado 20/03/2026 13:51

Cabo Frio - O atleta de jiu-jitsu Breno Borges, da equipe Casa da Luta – Alexandre Cirne, conquistou o vice-campeonato no ADCC Open, realizado no último domingo (15), no Velódromo Olímpico, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Faixa azul, ele competiu em uma categoria acima da sua graduação, enfrentando adversários faixa roxa. Ao longo do torneio, venceu duas lutas por finalização e garantiu vaga na final após três combates.

Na decisão, acabou derrotado por pontos após nove minutos. O ADCC Open é uma competição de grappling que reúne competidores de diferentes níveis e categorias. Breno também atua na luta livre e representa Cabo Frio em eventos da modalidade.