Ao todo, 367 pedras de crack foram apreendidas na ação. - Reprodução

Ao todo, 367 pedras de crack foram apreendidas na ação.Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:10

Cabo Frio - Uma ação da Guarda Civil Municipal, por meio da ROMU, de Cabo Frio resultou na apreensão de 367 pedras de crack na manhã desta sexta-feira (20), após uma perseguição a dois suspeitos na região da Estrada do Guriri.

De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento por volta das 10h10, após abastecer a viatura no Posto do Jacaré, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta sem placa e sem capacete, seguindo em direção ao bairro Peró. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram.

Durante o acompanhamento, os homens entraram na Rua Nelore, onde, ao perceberem que seriam alcançados, descartaram uma mochila em uma área de mata. A equipe ainda tentou continuar a perseguição, mas os suspeitos acessaram uma área considerada de risco, o que impossibilitou a continuidade da ação por questões de segurança.

Os agentes retornaram ao local onde a mochila havia sido abandonada e realizaram buscas, conseguindo localizar o material. Ao todo, foram apreendidas 367 pedras de crack, sendo 208 embaladas para venda a R$ 10 e 159 a R$ 20, além de um rádio transmissor.

Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde a ocorrência foi registrada sob o número 126-03461/2026. Até o momento, ninguém foi preso.