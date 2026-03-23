Ao todo, 367 pedras de crack foram apreendidas na ação.Reprodução
ROMU apreende 367 pedras de crack após perseguição em Cabo Frio
Suspeitos fugiram por área de mata no Guriri e não foram localizados; material foi levado para a delegacia
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Homem é preso por tentativa de roubo majorado em Cabo Frio
Mandado foi cumprido após investigação que apontou a autoria do crime
Profissionais denunciam atraso no piso no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio
Segundo relato enviado à reportagem, a situação se arrasta há cerca de três meses
Resgate de animais é realizado no Jardim Caiçara, em Cabo Frio
Atendimento ocorreu após denúncias na Rua Fortaleza e resultou no recolhimento de ave ferida e filhotes de gatos em imóvel desocupado
Atleta de jiu-jitsu de Cabo Frio conquista vice-campeonato no ADCC Open
Competição reuniu atletas de diferentes graduações no Rio de Janeiro
Foragido por roubo em Belo Horizonte, MG, é preso em Cabo Frio
Homem apontado como mentor de crime em cervejaria foi localizado após denúncia anônima e ação de inteligência da RECAP
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