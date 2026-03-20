Denúncia envolve atraso no repasse do piso da enfermagem. Reprodução
Profissionais denunciam atraso no piso no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio
Segundo relato enviado à reportagem, a situação se arrasta há cerca de três meses
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Resgate de animais é realizado no Jardim Caiçara, em Cabo Frio
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