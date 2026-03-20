Denúncia envolve atraso no repasse do piso da enfermagem. - Reprodução

Denúncia envolve atraso no repasse do piso da enfermagem. Reprodução

Publicado 20/03/2026 16:30

Cabo Frio - Profissionais de enfermagem que atuam no Hospital Santa Izabel denunciaram atrasos recorrentes no pagamento do piso salarial da categoria. Segundo relato enviado à reportagem, a situação se arrasta há cerca de três meses.

De acordo com a denúncia, os trabalhadores vêm enfrentando dificuldades financeiras e emocionais diante da irregularidade, mesmo mantendo a rotina de atendimentos e assistência aos pacientes. O piso salarial da enfermagem é garantido por lei federal e o não cumprimento pode configurar irregularidade trabalhista.

Ainda conforme o relato, houve tentativas de diálogo com o setor de recursos humanos da unidade, mas até o momento não houve solução efetiva nem previsão concreta para a regularização dos valores em atraso.

Os profissionais pedem providências e maior fiscalização, além de visibilidade para o caso, destacando que a situação representa desvalorização de uma categoria considerada essencial no sistema de saúde.

A identidade da denunciante foi preservada para evitar possíveis represálias no ambiente de trabalho.

