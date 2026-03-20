Equipes realizam resgate de animais em imóvel no Jardim Caiçara, em Cabo Frio - Reprodução

Equipes realizam resgate de animais em imóvel no Jardim Caiçara, em Cabo FrioReprodução

Publicado 20/03/2026 15:19

Cabo Frio - Uma ação de resgate de animais foi realizada nesta quarta-feira (18), na Rua Fortaleza, no bairro Jardim Caiçara, em Cabo Frio, após denúncias de moradores. A operação foi conduzida pela Superintendência Municipal de Proteção Animal, com apoio de agentes da Guarda Marítima e Ambiental, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública e da equipe de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento.



As ocorrências foram registradas em pontos diferentes da mesma rua. Em um terreno baldio, foi resgatado um gavião ferido. Em um imóvel residencial desocupado, foram encontrados três filhotes de gatos em situação de abandono. No interior da residência, também foram localizados quatro filhotes de gatos mortos.



Os animais resgatados foram encaminhados para atendimento no Canil Municipal. Os gatos passam por avaliação clínica e serão encaminhados para lar temporário até estarem disponíveis para adoção. O gavião recebe atendimento veterinário e será reintegrado ao ambiente natural após reabilitação.



De acordo com os agentes, não foi possível identificar responsáveis, pois os animais estavam em áreas desocupadas. Os órgãos envolvidos informam que abandono e maus-tratos de animais são crimes previstos na legislação federal e orientam que denúncias sejam feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.