Equipes realizam resgate de animais em imóvel no Jardim Caiçara, em Cabo FrioReprodução
As ocorrências foram registradas em pontos diferentes da mesma rua. Em um terreno baldio, foi resgatado um gavião ferido. Em um imóvel residencial desocupado, foram encontrados três filhotes de gatos em situação de abandono. No interior da residência, também foram localizados quatro filhotes de gatos mortos.
Os animais resgatados foram encaminhados para atendimento no Canil Municipal. Os gatos passam por avaliação clínica e serão encaminhados para lar temporário até estarem disponíveis para adoção. O gavião recebe atendimento veterinário e será reintegrado ao ambiente natural após reabilitação.
De acordo com os agentes, não foi possível identificar responsáveis, pois os animais estavam em áreas desocupadas. Os órgãos envolvidos informam que abandono e maus-tratos de animais são crimes previstos na legislação federal e orientam que denúncias sejam feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.
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