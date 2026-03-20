Segundo a Polícia Civil, ele possui anotações criminais por diferentes tipos de crime. - Reprodução

Segundo a Polícia Civil, ele possui anotações criminais por diferentes tipos de crime.Reprodução

Publicado 20/03/2026 16:37

Cabo Frio - A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira (19), um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tentativa de roubo majorado, em Cabo Frio. Esse tipo de crime é caracterizado pelo uso de violência ou grave ameaça.



A ação foi realizada por agentes do Grupo de Investigação de Local de Crime (GELC) da 126ª DP, com apoio do setor de Roubos e Furtos. O mandado foi expedido na quarta-feira (18), após investigação que identificou a autoria do crime e resultou na representação pela prisão.



De acordo com a ocorrência, as equipes iniciaram diligências pela manhã e localizaram o alvo na região das Dunas, nas proximidades da Praia do Forte. A prisão foi realizada no local.



O homem foi identificado como Mateus Nunes da Silva. Segundo a Polícia Civil, ele possui anotações criminais por diferentes tipos de crime.



A prisão ocorreu no âmbito da Operação Rastreio, que tem como objetivo apurar e coibir crimes de roubo, furto e receptação de telefones celulares. A Polícia Civil informou que segue com ações voltadas ao enfrentamento de crimes no município.

