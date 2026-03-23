Segundo a Polícia Civil, a estratégia é justamente agir de forma antecipada para impedir que essa tendência se consolide na cidade. - Reprodução

Segundo a Polícia Civil, a estratégia é justamente agir de forma antecipada para impedir que essa tendência se consolide na cidade.Reprodução

Publicado 23/03/2026 13:41

Cabo Frio - Diante do aumento nos índices de assaltos em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro, a Polícia Civil, por meio da 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio (126ª DP), deu início a uma série de ações preventivas para evitar que a criminalidade avance no município da Região dos Lagos.

Dados recentes do Instituto de Segurança Pública (ISP) mostram que crimes patrimoniais, como roubos de veículos e assaltos em vias públicas, vêm registrando crescimento expressivo em algumas regiões do estado. Em determinados locais, o aumento ultrapassa 100% na comparação com o mesmo período do ano passado, acendendo um alerta para as forças de segurança.

Apesar desse cenário, Cabo Frio ainda não apresenta elevação significativa nos índices. Segundo a Polícia Civil, a estratégia é justamente agir de forma antecipada para impedir que essa tendência se consolide na cidade.

Entre as medidas adotadas está a criação de uma força-tarefa voltada à identificação e prisão de suspeitos envolvidos em roubos, além da intensificação de rondas preventivas em horários e locais considerados mais vulneráveis. O planejamento também inclui o monitoramento de áreas estratégicas e o levantamento de informações de inteligência para mapear possíveis grupos criminosos.

A iniciativa segue o mesmo direcionamento adotado em outras regiões do estado, onde o aumento da criminalidade tem motivado reforço no policiamento e integração entre diferentes forças de segurança. Casos recentes, inclusive, evidenciam a ousadia de criminosos em rodovias e áreas urbanas, ampliando a preocupação das autoridades.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro reforça que a participação da população é fundamental. O registro de ocorrências e o envio de denúncias anônimas ajudam no avanço das investigações e na prevenção de novos crimes.

Com a intensificação das ações, a expectativa é manter os índices sob controle e evitar que o município entre na estatística de crescimento da criminalidade observada em outras áreas do estado.