Segundo a Polícia Civil, a estratégia é justamente agir de forma antecipada para impedir que essa tendência se consolide na cidade.Reprodução
Polícia Civil de Cabo Frio intensifica ações após aumento de assaltos
Operação da 126ª DP inclui força-tarefa para prender criminosos e reforço de rondas em horários de maior incidência
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Motorista passa mal e provoca acidente com três veículos em Cabo Frio
Colisão em sequência mobiliza socorro na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Boca do Mato, e causa lentidão no trânsito próximo ao Mercado Atlântico
ROMU apreende 367 pedras de crack após perseguição em Cabo Frio
Suspeitos fugiram por área de mata no Guriri e não foram localizados; material foi levado para a delegacia
Homem é preso por tentativa de roubo majorado em Cabo Frio
Mandado foi cumprido após investigação que apontou a autoria do crime
Profissionais denunciam atraso no piso no Hospital Santa Izabel, em Cabo Frio
Segundo relato enviado à reportagem, a situação se arrasta há cerca de três meses
Resgate de animais é realizado no Jardim Caiçara, em Cabo Frio
Atendimento ocorreu após denúncias na Rua Fortaleza e resultou no recolhimento de ave ferida e filhotes de gatos em imóvel desocupado
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