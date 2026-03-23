Interdição foi necessária para garantir segurança durante o serviço. Reprodução
Acesso à Boca do Mato é interditado para serviço na rede elétrica em Cabo Frio
Interdição ocorre para manutenção na rede elétrica, com desvio implantado e atuação de agentes no controle do trânsito
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Vigilância Sanitária apura denúncias em padaria e supermercado em Cabo Frio
Estabelecimentos foram vistoriados após relatos de insetos; produtos foram descartados e orientações reforçadas
Colisão entre carro e moto deixa feridos em Tamoios, distrito de Cabo Frio
Acidente na Rodovia Amaral Peixoto, em Unamar, mobiliza socorro e provoca interdição parcial do trânsito nesta sexta-feira (20)
Polícia Civil de Cabo Frio intensifica ações após aumento de assaltos
Operação da 126ª DP inclui força-tarefa para prender criminosos e reforço de rondas em horários de maior incidência
Motorista passa mal e provoca acidente com três veículos em Cabo Frio
Colisão em sequência mobiliza socorro na manhã desta sexta-feira (20), no bairro Boca do Mato, e causa lentidão no trânsito próximo ao Mercado Atlântico
ROMU apreende 367 pedras de crack após perseguição em Cabo Frio
Suspeitos fugiram por área de mata no Guriri e não foram localizados; material foi levado para a delegacia
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