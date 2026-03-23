Interdição foi necessária para garantir segurança durante o serviço. - Reprodução

Interdição foi necessária para garantir segurança durante o serviço. Reprodução

Publicado 23/03/2026 15:23

Cabo Frio - O acesso à Boca do Mato pela Rua Cardoso da Fonseca, para motoristas que seguem do Jardim Esperança, está interditado nesta sexta-feira (20). A medida ocorre devido à realização de um serviço emergencial na rede elétrica.

A ação é realizada em apoio à concessionária de energia, com atuação do Grupamento de Trânsito da Guarda Civil Municipal no ordenamento do tráfego e na segurança da área.

Durante o período de interdição, os motoristas devem utilizar a Estradinha como rota alternativa.

O local está sinalizado com cones, e agentes permanecem na via para orientar os condutores. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 18h.