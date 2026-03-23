Supermercado teve documentação e instalações analisadas pelos fiscais. - Reprodução

Supermercado teve documentação e instalações analisadas pelos fiscais.Reprodução

Publicado 23/03/2026 14:02

Cabo Frio - A equipe da Vigilância Sanitária Municipal de Cabo Frio realizou, na última quinta-feira (19), uma ação de fiscalização para apurar duas denúncias relacionadas à presença de insetos circulando entre produtos. As ocorrências envolviam uma padaria no bairro Braga e um supermercado em São Cristóvão.

Durante a inspeção na padaria, os agentes constataram que a licença sanitária do estabelecimento está vigente e que houve dedetização recente. No entanto, alguns produtos, como bolos com cobertura, foram descartados por não estarem armazenados nas condições adequadas de refrigeração. O local também foi notificado para realizar melhorias em sua estrutura.

Já no supermercado, os fiscais verificaram as instalações e a documentação. Apesar de não terem sido encontrados vetores no ambiente, a equipe reforçou orientações quanto às condições de higiene e ao armazenamento correto dos produtos.

De acordo com a superintendente da Vigilância Sanitária Municipal, Kelly de Araújo, o órgão tem atuado com agilidade diante das denúncias. “A Vigilância Sanitária Municipal está atuante no tempo de resposta rápida à denúncia. E além do que chega formalmente ao setor, também estamos atentos às demandas que surgem através das redes sociais. Reforço que a população nos acione sempre que verificar alguma irregularidade”, destacou.

Novo canal para denúncias

A Vigilância Sanitária Municipal, vinculada à Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, disponibilizou um novo canal para recebimento de denúncias: o e-mail vigilância.sanitaria@saude.cabofrio.rj.gov.br. O endereço antigo não está recebendo mensagens no momento.

A população também pode entrar em contato pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2508, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.