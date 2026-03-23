Preço da gasolina ultrapassa R$ 7 em postos da Região dos Lagos.Reprodução
Outro fator que chama atenção é a mudança de valores mais de uma vez no mesmo dia, o que tem gerado desconfiança e revolta entre clientes. Nas redes sociais, internautas questionam os motivos do aumento, principalmente no caso do etanol, que não é diretamente ligado ao petróleo. Há também críticas à atuação de proprietários de postos e pedidos de fiscalização mais rigorosa.
Apesar de os caminhoneiros já terem cancelado a possibilidade de uma greve, o preço dos combustíveis segue pressionado. O cenário é influenciado pela alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada por tensões envolvendo o Irã, o que acaba refletindo no Brasil e impactando diretamente o bolso do consumidor.
Diante das denúncias, o Procon de Cabo Frio realizou uma fiscalização nesta sexta-feira (20) em postos do distrito-sede do município. A ação teve como objetivo apurar possíveis aumentos abusivos, prática proibida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Durante a operação, as equipes exigiram notas fiscais de compra junto às distribuidoras para verificar se houve reajuste que justificasse o repasse ao consumidor. A fiscalização também será realizada em Tamoios nos próximos dias.
Os postos que apresentaram preços mais elevados foram notificados e terão o prazo de dez dias para apresentar documentos referentes às compras feitas nos meses de fevereiro e março. Caso não seja comprovado aumento nos custos de aquisição, os estabelecimentos poderão sofrer sanções, como aplicação de multas.
Enquanto isso, motoristas seguem tentando driblar os altos preços e as limitações impostas, em meio a um cenário de instabilidade que ainda não tem previsão de normalização.
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