Ela afirmou que tentou se afastar e, ao perceber a presença de funcionários, buscou ajuda. - Reprodução/

Ela afirmou que tentou se afastar e, ao perceber a presença de funcionários, buscou ajuda.Reprodução/

Publicado 23/03/2026 16:33

Cabo Frio - A mãe de uma aluna da Escola Agrícola Municipal Nilo Batista, em Cabo Frio, relatou um caso de imp0rtunação s3xu4l que teria sido praticado por um professor contra sua filha de 15 anos.



Segundo o relato da responsável, o episódio ocorreu na última segunda-feira (16), durante o início de um projeto de robótica na unidade escolar, no qual a estudante participava no período da tarde.



De acordo com a comunicante, o nome do professor responsável pelo projeto foi a única informação fornecida pela escola até o momento. A mãe afirmou ter solicitado mais dados sobre o profissional, mas a unidade escolar informou não dispor de outros detalhes além do nome.



Ainda conforme o relato, durante a aula, o professor propôs a construção de robôs e prometeu sacolés como recompensa caso a atividade fosse concluída. A direção da escola informou posteriormente que não tinha conhecimento da iniciativa e que não havia autorizado a distribuição de alimentos.



A mãe relatou que a filha foi incumbida de organizar uma lista com os nomes dos participantes e, em seguida, teria sido chamada pelo professor para tratar do assunto. Na ocasião, ele teria sugerido que ambos saíssem da escola para comprar os sacolés, o que não chegou a ocorrer.



Ao retornar à sala, a estudante relatou ter sido tocada pelo professor nas costas e nas nádegas. Ela afirmou que tentou se afastar e, ao perceber a presença de funcionários, buscou ajuda.



Nesse momento, o professor teria segurado a adolescente pelo pescoço, afastando-a dos demais servidores. O contato só teria sido interrompido quando chegaram à sala de aula. Após o ocorrido, a responsável informou que foi acionada por telefone e, ao chegar à escola, foi comunicada de que o professor não estava mais no local. A instituição registrou o caso em ata.



A estudante prestou depoimento na escola e, posteriormente, a família procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, onde foi registrado o boletim de ocorrência. De acordo com o documento policial, o caso foi registrado nesta quinta-feira (19) como imp0rtunação s3xu4l (conforme o artigo 215-A do Código Penal — nota: o 217-A refere-se a estupro de vulnerável, verifique qual consta no B.O.), com a intenção da responsável em representar criminalmente contra o acusado.



A Secretaria Municipal de Educação informou, por meio de nota, que tomou conhecimento do caso e instaurou um processo administrativo para apurar as circunstâncias, garantindo o direito ao contraditório e à ampla defesa.



Como medida preventiva, o servidor foi impedido de acessar a unidade escolar até a conclusão da apuração. O Conselho Tutelar também foi acionado. A mãe relatou, por fim, que a filha apresenta alterações emocionais graves após o ocorrido, incluindo dificuldades para dormir e sentimentos de culpa.