Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. - Reprodução/

Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.Reprodução/

Publicado 24/03/2026 18:18

Cabo Frio - A Polícia Civil, por meio da 126ª DP de Cabo Frio, prendeu nesta segunda-feira (23) um homem apontado como chefe de grupos milicianos que atuavam na Baixada Fluminense, nas cidades de Nova Iguaçu e Belford Roxo.



Segundo a corporação, o setor de inteligência da delegacia identificou que o alvo, Jonathan Francisco Mendes, conhecido como “Búfalo”, estaria circulando e residindo no distrito de Tamoios. A partir dessas informações, equipes passaram a monitorar a movimentação do suspeito.



Durante a ação, os agentes localizaram um veículo possivelmente utilizado por Jonathan e realizaram uma campana no local. Ao se aproximar do carro, o homem foi identificado e preso pela equipe.



De acordo com as investigações, o suspeito possui diversas anotações criminais, incluindo tentativa de homicídio, roubo e extorsão. Em um dos casos, ele teria atentado contra a vida de dois policiais militares na Baixada Fluminense.



Ainda conforme a Polícia Civil, Jonathan é apontado como responsável por um grupo paramilitar em Belford Roxo e por uma narcomilícia em Nova Iguaçu, com atuação em crimes como tráfico de drogas, extorsão e roubo de cargas.



Contra ele, havia um mandado de prisão expedido pela Vara Especializada em Organização Criminosa, pelos crimes de extorsão qualificada e organização criminosa armada. O suspeito estava foragido desde agosto de 2025.



Após a prisão, ele foi encaminhado para a delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.

