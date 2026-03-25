A 126ª DP informou que mantém ações de monitoramento, investigação e cumprimento de mandados na região. - Reprodução

A 126ª DP informou que mantém ações de monitoramento, investigação e cumprimento de mandados na região.Reprodução

Publicado 25/03/2026 15:57

Cabo Frio - A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, por meio da 126ª DP de Cabo Frio, cumpriu mandado de prisão condenatória por roubo após ação de inteligência realizada em conjunto com a Polícia Federal do Brasil.



De acordo com informações do setor de capturas da Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, um foragido da Justiça estaria circulando pelo distrito de Tamoios. Segundo os dados levantados, ele atuava como comerciante na região, trabalhando em uma loja de materiais de construção.



Com base nas informações, agentes da 126ª DP iniciaram o monitoramento do local para identificação do suspeito. Após dias de observação, os policiais localizaram um homem com características compatíveis com as repassadas e realizaram a abordagem, confirmando se tratar do foragido.



O homem foi preso em cumprimento a mandado por condenação pelo crime de roubo. Durante a ação, foi apreendida uma arma de fogo do tipo pistola.



Segundo os registros, ele foi condenado a 6 anos e 10 meses de prisão. O mandado foi expedido pela Vara de Execução Penal da Capital do Tribunal de Justiça de Pernambuco.



A operação contou com a troca de informações entre as forças de segurança, o que permitiu a localização e prisão de um foragido de outro estado. A 126ª DP informou que mantém ações de monitoramento, investigação e cumprimento de mandados na região.