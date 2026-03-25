Até o momento, não há informações sobre a identificação do autor. O caso pode ser investigado pelas autoridades policiais.Reprodução
A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito retira a estrutura e deixa o local carregando a peça.
Os responsáveis pelo equipamento pedem que, caso a peça seja vista sendo comercializada em ferros-velhos ou locais semelhantes, a população entre em contato para ajudar na identificação do suspeito e na recuperação do material.
Até o momento, não há informações sobre a identificação do autor. O caso pode ser investigado pelas autoridades policiais.
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