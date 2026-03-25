Até o momento, não há informações sobre a identificação do autor. O caso pode ser investigado pelas autoridades policiais. - Reprodução

Até o momento, não há informações sobre a identificação do autor. O caso pode ser investigado pelas autoridades policiais.Reprodução

Publicado 25/03/2026 14:44

Cabo Frio - Um homem foi flagrado furtando a porta de uma caixa de relógio de energia da empresa Engeluz na madrugada desta terça-feira (24), na Avenida Central, em Cabo Frio.



A ação foi registrada por câmeras de segurança instaladas no local. Nas imagens, é possível ver o momento em que o suspeito retira a estrutura e deixa o local carregando a peça.



Os responsáveis pelo equipamento pedem que, caso a peça seja vista sendo comercializada em ferros-velhos ou locais semelhantes, a população entre em contato para ajudar na identificação do suspeito e na recuperação do material.



Até o momento, não há informações sobre a identificação do autor. O caso pode ser investigado pelas autoridades policiais.