De acordo com o Canil Municipal, o animal agora está sob cuidados e poderá passar por avaliação, tratamento e castração, se necessário.Reprodução
O caso ganhou repercussão após relatos da população que destacou o risco causado pelo animal, visto circulando livremente pelas ruas e atacando tanto cães de rua quanto pets acompanhados por tutores.
De acordo com o Canil Municipal, o animal agora está sob cuidados e poderá passar por avaliação, tratamento e castração, se necessário.
As autoridades buscam identificar o responsável pelo pitbull, que poderá responder pelos ataques e pela situação de negligência, já que o animal representava risco à segurança na região.
O cão que havia sido atacado anteriormente também foi resgatado e recebe atendimento, apresentando sinais de recuperação.
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