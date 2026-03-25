De acordo com o Canil Municipal, o animal agora está sob cuidados e poderá passar por avaliação, tratamento e castração, se necessário. - Reprodução

De acordo com o Canil Municipal, o animal agora está sob cuidados e poderá passar por avaliação, tratamento e castração, se necessário.Reprodução

Publicado 25/03/2026 17:07

Cabo Frio - Após denúncias de moradores, um pitbull que vinha atacando outros cães no bairro Novo Portinho, em Cabo Frio, foi recolhido pelo Canil Municipal nesta terça-feira (24).



O caso ganhou repercussão após relatos da população que destacou o risco causado pelo animal, visto circulando livremente pelas ruas e atacando tanto cães de rua quanto pets acompanhados por tutores.



De acordo com o Canil Municipal, o animal agora está sob cuidados e poderá passar por avaliação, tratamento e castração, se necessário.



As autoridades buscam identificar o responsável pelo pitbull, que poderá responder pelos ataques e pela situação de negligência, já que o animal representava risco à segurança na região.



O cão que havia sido atacado anteriormente também foi resgatado e recebe atendimento, apresentando sinais de recuperação.

