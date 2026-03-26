Os agentes foram até a Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante. - Reprodução

Os agentes foram até a Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante.Reprodução

Publicado 26/03/2026 15:12

Cabo Frio - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (25), suspeito de aplicar uma série de golpes contra restaurantes em Cabo Frio, utilizando comprovantes falsos de pagamento via PIX.

A ação foi realizada por agentes da 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), com apoio do Grupo de Investigações de Crimes (GELC), após uma das vítimas identificar o padrão utilizado pelo suspeito.

De acordo com a Polícia Civil, o homem fazia pedidos de refeições por aplicativos de mensagem e enviava comprovantes de pagamento adulterados. O golpe só era percebido posteriormente pelos estabelecimentos.

Para evitar suspeitas, ele utilizava diferentes números de telefone e alternava entre os restaurantes. No entanto, uma das vítimas desconfiou ao perceber que, apesar da troca de contatos, o endereço de entrega era sempre o mesmo.

Nesta quarta-feira, após realizar mais um pedido e constatar a fraude, o restaurante acionou a polícia. Os agentes foram até a Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante.

Durante a abordagem, duas testemunhas que também consumiam as refeições foram levadas à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo a polícia, o homem confessou que manipulava os comprovantes por meio de um aplicativo e que costumava pedir cerca de R$ 100 em comida, dividindo os pedidos com outras pessoas no local. Ainda de acordo com depoimentos, ele também cobrava valores pelas quentinhas.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam, já que outros restaurantes podem ter sido vítimas do mesmo golpe.