Os agentes foram até a Rua Omar Fontoura, no bairro Braga, onde localizaram e prenderam o suspeito em flagrante.Reprodução
Homem é preso por aplicar golpe do PIX em restaurantes de Cabo Frio
Suspeito usava comprovantes falsos para pedir quentinhas e causou prejuízo a diversos estabelecimentos
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