Ação de fiscalização aborda dezenas de veículos durante operação em Cabo Frio.Reprodução
A ação aconteceu na Estrada Velha de Búzios, em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, por meio dos grupamentos de Trânsito e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além de equipes de reboque, PROEIS e policiais militares do DPO do Jardim Esperança.
Durante a operação, 87 veículos foram abordados. Ao todo, 31 irregularidades foram registradas. A maioria das situações foi resolvida no local, com condutores realizando ajustes como uso de capacete, regulagem de retrovisores, apresentação de documentos e correção de escapamentos.
A ação também fiscalizou o transporte irregular de crianças e o uso da habilitação, com foco na orientação dos condutores. Três motocicletas foram removidas para o depósito público por ausência de placa de identificação.
A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que ações como essa seguem sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de organização do trânsito e fiscalização de irregularidades.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.