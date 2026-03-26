Ação de fiscalização aborda dezenas de veículos durante operação em Cabo Frio. - Reprodução

Ação de fiscalização aborda dezenas de veículos durante operação em Cabo Frio.Reprodução

Publicado 26/03/2026 14:59

Cabo Frio - A Secretaria de Segurança e Ordem Pública realizou mais uma edição da Operação Ruído Zero na noite desta terça-feira (24), com fiscalização no bairro Jardim Esperança.



A ação aconteceu na Estrada Velha de Búzios, em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, por meio dos grupamentos de Trânsito e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além de equipes de reboque, PROEIS e policiais militares do DPO do Jardim Esperança.



Durante a operação, 87 veículos foram abordados. Ao todo, 31 irregularidades foram registradas. A maioria das situações foi resolvida no local, com condutores realizando ajustes como uso de capacete, regulagem de retrovisores, apresentação de documentos e correção de escapamentos.



A ação também fiscalizou o transporte irregular de crianças e o uso da habilitação, com foco na orientação dos condutores. Três motocicletas foram removidas para o depósito público por ausência de placa de identificação.



A Secretaria de Segurança e Ordem Pública informou que ações como essa seguem sendo realizadas em diferentes pontos da cidade, com o objetivo de organização do trânsito e fiscalização de irregularidades.