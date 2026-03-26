A academia não possuía responsável técnico, profissional obrigatório para o funcionamento. - Reprodução

A academia não possuía responsável técnico, profissional obrigatório para o funcionamento.Reprodução

Publicado 26/03/2026 15:47

Cabo Frio - Um estudante de Educação Física foi encaminhado à delegacia após ser flagrado pela segunda vez exercendo ilegalmente a profissão durante uma fiscalização do Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (Cref1), em uma academia de Tamoios, distrito de Cabo Frio.

De acordo com o Conselho, o estudante conduzia atividades de musculação para sete clientes no momento da abordagem, o que caracteriza exercício ilegal da profissão. Ele já havia sido flagrado anteriormente na mesma prática, o que motivou o encaminhamento à delegacia por reincidência.

Durante a inspeção, os agentes também identificaram outras irregularidades no estabelecimento. A academia não possuía responsável técnico, profissional obrigatório para o funcionamento.

Além disso, no primeiro pavimento, quatro alunos realizavam atividades físicas sem qualquer tipo de supervisão profissional.

Diante das irregularidades constatadas, foi determinada a interrupção imediata das atividades no local até a regularização.

Ainda durante a operação, outro homem também foi encaminhado à delegacia após ser flagrado atuando de forma irregular e não conseguir comprovar sequer que era estudante da área.

A ação faz parte da Operação Onda Legal, realizada pelo Cref1 em municípios da Região dos Lagos para apurar denúncias.

Em uma das etapas da operação, 13 estabelecimentos foram fiscalizados. Ao todo, foram registrados quatro casos de exercício ilegal da profissão nos bairros Parque Riviera e Portinho, além de Tamoios.

Além disso, dois estabelecimentos estavam em funcionamento sem registro no Conselho e outros quatro operavam sem responsável técnico. Todos os locais irregulares foram autuados.

Os casos de exercício ilegal serão encaminhados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

Segundo o Cref1, a atuação irregular representa risco à saúde dos praticantes, já que a falta de orientação adequada pode provocar lesões durante os treinos.

A operação segue em andamento e deve continuar fiscalizando outros estabelecimentos na região.