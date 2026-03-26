A academia não possuía responsável técnico, profissional obrigatório para o funcionamento.Reprodução
Estudante é flagrado novamente por exercício ilegal em academia de Cabo Frio
Fiscalização do Cref1 encontrou irregularidades em série, incluindo falta de responsável técnico e alunos sem supervisão
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Homem é preso por aplicar golpe do PIX em restaurantes de Cabo Frio
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Ação teve foco em irregularidades e orientação de condutores durante abordagens no bairro
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