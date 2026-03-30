A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo pericial.Com informações/ Jardim Esperança da Informação.
De acordo com familiares, Valdir morava sozinho e havia sido visto pela última vez na segunda-feira (23), quando aparentava estar bem. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto durante a noite.
Ainda segundo a família, o desaparecimento e o forte odor vindo da casa chamaram a atenção, levando à descoberta do corpo na manhã desta sexta-feira.
A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.
A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo pericial. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).
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