A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo pericial. - Com informações/ Jardim Esperança da Informação.

A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo pericial.Com informações/ Jardim Esperança da Informação.

Publicado 30/03/2026 15:32

Cabo Frio - Na manhã desta sexta-feira (27), um homem identificado como Valdir, de aproximadamente 60 anos, foi encontrado morto dentro da residência onde morava, no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio.



De acordo com familiares, Valdir morava sozinho e havia sido visto pela última vez na segunda-feira (23), quando aparentava estar bem. A suspeita inicial é de que ele tenha sofrido um infarto durante a noite.



Ainda segundo a família, o desaparecimento e o forte odor vindo da casa chamaram a atenção, levando à descoberta do corpo na manhã desta sexta-feira.



A Polícia Militar foi acionada e realizou os procedimentos no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cabo Frio.



A causa da morte só será confirmada após a conclusão do laudo pericial. A ocorrência foi registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).