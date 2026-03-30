Desde o dia 16, data em que ocorreu o incidente, a direção da escola afirma manter contato diário com a SEEDUC-RJ para solicitar providências.Reprodução
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