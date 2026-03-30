Desde o dia 16, data em que ocorreu o incidente, a direção da escola afirma manter contato diário com a SEEDUC-RJ para solicitar providências. - Reprodução

Desde o dia 16, data em que ocorreu o incidente, a direção da escola afirma manter contato diário com a SEEDUC-RJ para solicitar providências.Reprodução

Publicado 30/03/2026 17:06

Cabo Frio - Uma denúncia foi registrada apontando falhas no atendimento da Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ) em relação ao CIEP 193, no bairro Jacaré, em Cabo Frio.

De acordo com as informações, a unidade escolar está, atualmente, na segunda semana consecutiva funcionando de forma parcial, com oferta de apenas duas horas de aula por dia. A redução ocorre após a queima de um transformador instalado nas dependências da própria escola.

Ainda segundo a denúncia, por se tratar de um equipamento interno, a concessionária de energia elétrica responsável informou não ter autonomia para realizar os reparos, ficando a responsabilidade sob a administração pública estadual.

O caso não é considerado isolado. Problemas relacionados ao mesmo transformador já teriam ocorrido anteriormente na unidade, o que reforça a preocupação da comunidade escolar com a recorrência da situação.

Desde o dia 16, data em que ocorreu o incidente, a direção da escola afirma manter contato diário com a SEEDUC-RJ para solicitar providências. Até o momento, porém, não houve solução efetiva para a regularização do fornecimento de energia e o pleno funcionamento das atividades escolares.

A situação gera impactos diretos no processo de ensino-aprendizagem, afetando alunos, profissionais da educação e responsáveis, que relatam prejuízos com a redução da carga horária.

A ausência de energia elétrica não é o único problema enfrentado por funcionários e alunos da escola. Denúncias indicam que a cerca do muro frontal da unidade está com a estrutura comprometida, apresentando risco iminente de queda.

O Portal RC24h procurou a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro para posicionamento sobre o caso. A Secretaria informou que esta unidade está na lista de prioridades. Técnicos vão realizar uma vistoria na escola nos próximos dias, a fim de que a situação seja resolvida o mais rápido possível.

A pasta afirma ainda que a unidade escolar foi orientada a elaborar um Plano Especial de Estudos para reposição das aulas, em razão do funcionamento parcial.