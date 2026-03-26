De acordo com a Polícia Militar, o acusado confessou o crime durante a abordagem. - Reprodução

De acordo com a Polícia Militar, o acusado confessou o crime durante a abordagem. Reprodução

Publicado 26/03/2026 15:52

Cabo Frio - Policiais do 25º BPM prenderam, nesta quinta-feira (26), um homem suspeito de feminicídio em Unamar, distrito Tamoios, em Cabo Frio.

De acordo com a Polícia Militar, o acusado confessou o crime durante a abordagem. Em depoimento, ele relatou que matou a vítima a facadas após um desentendimento e, em seguida, ocultou o corpo em uma área próxima a um rio.

Ainda segundo o suspeito, ele não conhecia a vítima anteriormente. Os dois teriam se encontrado e decidido consumir drogas juntos. Durante esse período, houve uma discussão que evoluiu para agressão, culminando no ataque que resultou na morte da mulher.

O caso será encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), que ficará responsável pela investigação e demais procedimentos.