De acordo com a Polícia Militar, o acusado confessou o crime durante a abordagem. Reprodução
Acusado de feminicídio em Cabo Frio é preso pela Polícia Militar
Homem confessou ter matado a vítima a facadas e ocultado o corpo próximo a um rio, segundo a polícia
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