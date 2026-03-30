Agentes localizam e prendem homem envolvido em furto de estrutura elétrica. - Reprodução

Agentes localizam e prendem homem envolvido em furto de estrutura elétrica.Reprodução

Publicado 30/03/2026 14:41

Cabo Frio - O homem flagrado furtando a porta de uma caixa de relógio de energia na Avenida Central, em Cabo Frio, foi capturado nesta quarta-feira (25) durante uma ação da Guarda Civil Municipal. O caso havia sido divulgado pelo Portal RC24h na terça-feira (24), após o crime ser registrado por câmeras de segurança.



De acordo com a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, agentes da Ronda Ostensiva Municipal Urbana (Romu) localizaram o suspeito no bairro Braga, após análise de imagens que ajudaram na identificação. Durante a abordagem, foram encontrados com ele celulares e materiais de alumínio.



A ocorrência levou os agentes até um ferro-velho no bairro Boca do Mato, onde parte dos itens furtados foi recuperada – entre eles, a porta da caixa de energia levada na madrugada do dia anterior. O homem foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.