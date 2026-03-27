O caso já vinha sendo acompanhado desde a última quinta-feira (19). - Reprodução

O caso já vinha sendo acompanhado desde a última quinta-feira (19). Reprodução

Publicado 27/03/2026 15:01

Cabo Frio - A operação realizada no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, para retirada de lixo de uma residência com acúmulo extremo de resíduos já ultrapassa a marca de 50 toneladas recolhidas. Apenas na quarta-feira (25), nove caminhões foram utilizados na ação, que segue em andamento e tem revelado um cenário considerado chocante pelas equipes envolvidas.



O imóvel, localizado próximo a uma creche, pertence a uma mulher apontada como acumuladora. Desde o início da operação, agentes da Secretaria de Meio Ambiente, com apoio da Polícia Militar e da Polícia Militar Ambiental, atuam na limpeza do local, que apresenta condições severas de insalubridade.



Além do grande volume de lixo, a ocorrência também revelou indícios de maus-tratos a animais. Cães foram encontrados vivendo em meio aos resíduos, sem acesso a cuidados básicos de higiene e saúde.



A situação também levanta preocupação quanto ao impacto social, especialmente em relação a uma criança que vive no ambiente, exposta a condições prejudiciais à saúde física e emocional.



Segundo as autoridades, o caso já vinha sendo acompanhado desde a última quinta-feira (19), após denúncia que apontava o acúmulo de lixo no imóvel. A operação atual é um desdobramento dessa primeira ação.



O ambiente insalubre representava risco não apenas para os moradores da casa, mas também para vizinhos da região, devido à possibilidade de proliferação de doenças.



O caso segue sendo apurado. Os envolvidos devem ser encaminhados para acompanhamento da assistência social, além da adoção de medidas cabíveis nas esferas ambiental e criminal.

