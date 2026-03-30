Ação promove acolhimento e integração entre mulheres. - Reprodução

Ação promove acolhimento e integração entre mulheres.Reprodução

Publicado 30/03/2026 15:28

Cabo Frio - Março é um mês especial onde se celebra duas grandes forças da natureza: a mulher e a água. Para tornar estas datas ainda mais potentes, o mar da Praia do Forte, em Cabo Frio, foi palco do início da nova temporada do Águas de Gaia. O projeto social, realizado pelo Instituto Incentivar Esporte e Cultura com apoio da Prolagos e do Instituto Aegea, promove o empoderamento feminino por meio da prática de esportes aquáticos e vivências coletivas.



A iniciativa busca proporcionar um ambiente de acolhimento e transformação para mulheres da Região dos Lagos. Roberta Moraes, executiva institucional da Prolagos, esteve presente na aula inaugural e destacou a relevância da parceria para a concessionária.



“Estamos unindo dois pilares essenciais para o futuro: a preservação do nosso recurso mais precioso e o fortalecimento da voz feminina na sociedade. É uma honra para todos nós da Prolagos poder participar e potencializar um projeto que amplia horizontes e garante que mais mulheres ocupem espaços, com autonomia e protagonismo”, afirmou Roberta.



Nesta temporada, o foco está em impactar mulheres inscritas no CadÚnico, no Bolsa Família, que são atendidas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Cabo Frio e pelos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Jardim Esperança, Minha Casa Minha Vida e Monte Alegre, todos de Cabo Frio. Ao todo, serão 6 grupos com 12 participantes cada.



A metodologia do projeto utiliza o mar como ferramenta central para o fortalecimento do bem-estar emocional. Cristiane Brosso, idealizadora do Águas de Gaia, explica que as atividades vão além da técnica esportiva, envolvendo meditação e rodas de conversa.



“Nossa intenção principal este ano é fortalecer o amor-próprio de cada uma das mulheres que passarem pelo projeto através das nossas atividades, meditações, rodas de conversa e acolhimento. As águas são a nossa maior ferramenta”, ressalta Cristiane.



Para viabilizar a chegada do projeto a Cabo Frio, as instituições contam com parcerias locais estratégicas, como a Associação de Moradores do Bairro Caminho de Búzios (Amocab). Marta Rodrigues, representante da associação e ponto focal no território, enfatiza como o projeto reverbera na vida pessoal de todos os envolvidos.



“O Águas transforma a vida das mulheres da equipe e das mulheres atendidas. Todo esse bem que a gente faz aqui na areia é refletido lá fora, na vida pessoal dessas mulheres. Elas representam todo esse trabalho maravilhoso e essa metodologia de cura pelas águas”, conclui Marta.