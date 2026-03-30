Acidente grave mobiliza equipes de resgate na RJ-106, em Cabo Frio.Reprodução
A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. De acordo com as primeiras informações, o motociclista ficou em estado gravíssimo após o impacto.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde.
As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).
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