Acidente grave mobiliza equipes de resgate na RJ-106, em Cabo Frio.Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um grave acidente foi registrado na manhã desta sexta-feira (27) na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do bairro Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.

A colisão envolveu uma motocicleta e um carro de passeio. De acordo com as primeiras informações, o motociclista ficou em estado gravíssimo após o impacto.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e prestaram os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada para uma unidade de saúde.

As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas e a ocorrência registrada na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).