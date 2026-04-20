Cápsulas de cocaína foram localizadas em ponto indicado por popularesReprodução/
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na Rua Manduca Cedro, no bairro Jardim Esperança, durante patrulhamento do PATAMO (1ª CIA). Segundo a polícia, quatro indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Após buscas na região, os agentes encontraram uma mochila contendo 182 pinos de cocaína, 82 tabletes de maconha, 34 buchas de skank e 282 pedras de crack, totalizando aproximadamente 141 gramas. Também foram apreendidos um rádio transmissor e uma base de rádio, equipamentos comumente utilizados na comunicação do tráfico.
Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.
A equipe realizou a verificação e encontrou 32 cápsulas de cocaína no local indicado. O material também foi apreendido e encaminhado para a mesma unidade policial.
Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão de suspeitos nas duas ocorrências.
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