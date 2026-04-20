Cápsulas de cocaína foram localizadas em ponto indicado por populares - Reprodução/

Cápsulas de cocaína foram localizadas em ponto indicado por popularesReprodução/

Publicado 20/04/2026 14:25

Cabo Frio - Duas ações realizadas por equipes da Polícia Militar nesta sexta-feira (17) resultaram na apreensão de grande quantidade de drogas em diferentes localidades de Cabo Frio.



A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h50, na Rua Manduca Cedro, no bairro Jardim Esperança, durante patrulhamento do PATAMO (1ª CIA). Segundo a polícia, quatro indivíduos fugiram ao perceber a aproximação da viatura. Após buscas na região, os agentes encontraram uma mochila contendo 182 pinos de cocaína, 82 tabletes de maconha, 34 buchas de skank e 282 pedras de crack, totalizando aproximadamente 141 gramas. Também foram apreendidos um rádio transmissor e uma base de rádio, equipamentos comumente utilizados na comunicação do tráfico.



Todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada.



Moradores colaboraram com informações sobre atividade suspeita Reprodução/

Mais tarde, por volta das 23h20, uma segunda ação foi realizada na Rua da Assembleia, no bairro Valão, região do Parque Eldorado 2. Durante patrulhamento, agentes do Setor B (1ª CIA) receberam informações de moradores sobre um homem que teria escondido drogas dentro de um bueiro.



A equipe realizou a verificação e encontrou 32 cápsulas de cocaína no local indicado. O material também foi apreendido e encaminhado para a mesma unidade policial.



Até o momento, não há informações sobre a identificação ou prisão de suspeitos nas duas ocorrências.