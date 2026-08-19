Ponte sobre o Rio São João em Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio - Foto: Reprodução

Ponte sobre o Rio São João em Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo FrioFoto: Reprodução

Publicado 19/08/2026 11:59

Cabo Frio - Quatro adolescentes foram conduzidos à delegacia após



Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada após informações repassadas por uma equipe de Casimiro de Abreu sobre a possível venda e distribuição de drogas nas proximidades da Ponte Quebrada. Os policiais receberam relatos de que um grupo estaria reunido no fim da ponte com sacolas contendo entorpecentes.



De acordo com a corporação, as equipes já tinham informações sobre as características dos suspeitos. Mais de quatro equipes, com cerca de dez policiais, participaram do cerco, realizado por diferentes acessos da região, incluindo a praia, uma rua próxima a uma peixaria e a Ponte Nova. - Quatro adolescentes foram conduzidos à delegacia após pularem no Rio São João e tentarem fugir nadando durante uma ação da Polícia Militar no início da noite desta segunda-feira (17), na região de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio.Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada após informações repassadas por uma equipe de Casimiro de Abreu sobre a possível venda e distribuição de drogas nas proximidades da Ponte Quebrada. Os policiais receberam relatos de que um grupo estaria reunido no fim da ponte com sacolas contendo entorpecentes.De acordo com a corporação, as equipes já tinham informações sobre as características dos suspeitos. Mais de quatro equipes, com cerca de dez policiais, participaram do cerco, realizado por diferentes acessos da região, incluindo a praia, uma rua próxima a uma peixaria e a Ponte Nova.

A ação foi realizada após informações repassadas por uma equipe de Casimiro de Abreu sobre a possível venda e distribuição de drogas nas proximidades da Ponte Quebrada. Foto: Reprodução



Ao perceberem a presença dos policiais, quatro suspeitos pularam no Rio São João e tentaram fugir nadando. Conforme a PM, o vento e a correnteza dificultaram a ação das equipes. Durante a fuga, parte das drogas teria sido jogada no rio.



Ainda segundo a Polícia Militar, foram apreendidos 26 papelotes de skank, totalizando 75,4 gramas; 26 pedras de crack, com 13 gramas; 16 buchas de maconha, somando 46,4 gramas; e uma cápsula de cocaína, com 2,2 gramas. Também foram recolhidos dois celulares, duas facas, uma balança de precisão e materiais utilizados para embalar entorpecentes.



Durante a ocorrência, um policial caiu de uma embarcação, mas não ficou ferido. Segundo o registro policial, o equipamento utilizado por ele e o celular particular podem ter sido danificados.



Os quatro adolescentes foram encaminhados à delegacia, onde prestaram depoimento e foram liberados. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o possível envolvimento dos adolescentes com o tráfico de drogas na região.