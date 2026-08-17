Um dos pratos participantes do evento - Divulgação

Um dos pratos participantes do eventoDivulgação

Publicado 17/08/2026 19:00

Cabo Frio - O - O Festival Sabores de Cabo Frio chega à 12ª edição com 70 estabelecimentos participantes. Neste ano, o tema é “Receitas de Família”, com pratos criados por restaurantes, cafeterias, pizzarias, hamburguerias e docerias da cidade.

A programação começa entre os dias 27 e 30 de agosto, com a Vila Gastronômica, montada nos arredores do Terminal de Transatlânticos, na Passagem. O espaço reunirá 53 estabelecimentos, além de shows e um lounge gourmet com aulas de chefs convidados, sommeliers e outros profissionais da gastronomia.

Na Vila Gastronômica, os pratos serão servidos em versões petit. As entradas custarão R$ 35, os pratos principais R$ 45 e as sobremesas R$ 30.

A partir de 4 de setembro, o festival será realizado diretamente nos 70 estabelecimentos participantes. A programação segue até 4 de outubro, com pratos exclusivos e preços definidos por cada estabelecimento. As receitas criadas para esta edição serão divulgadas no dia 19 de agosto.

Além da programação gastronômica, o festival terá degustações, shows, harmonizações e atrações culturais.

“O festival tem como missão movimentar o setor gastronômico, estimulando o turismo e fortalecendo os negócios locais. Além de ser um motivo perfeito para aproveitar a melhor temporada na cidade”, ressalta Maria Inês.

Programação

A Vila Gastronômica funcionará de 27 a 30 de agosto, no Terminal de Transatlânticos, na Passagem.

Horários:

Quinta e sexta-feira: das 18h à meia-noite;

Sábado: das 12h à meia-noite;

Domingo: das 12h às 22h.

De 4 de setembro a 4 de outubro, os pratos do festival serão oferecidos nos 70 estabelecimentos participantes.