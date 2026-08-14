Suspeito foi identificado pelas iniciais J.C.R.S. - Reprodução

Suspeito foi identificado pelas iniciais J.C.R.S.Reprodução

Publicado 14/08/2026 18:40

Cabo Frio - Mais de um ano depois da morte de Karolina Sales de Andrade, um dos principais suspeitos do feminicídio foi preso na manhã desta quinta-feira (13), em São Gonçalo. - Mais de um ano depois da morte de Karolina Sales de Andrade, um dos principais suspeitos do feminicídio foi preso na manhã desta quinta-feira (13), em São Gonçalo. O homem, identificado pelas iniciais J.C.R.S., estava em um carro que foi abordado por policiais na RJ-104 , na altura de Marambaia.

A prisão aconteceu por volta das 10h, durante uma ação da Polícia Civil para localizar o investigado. Os agentes abordaram um BMW 320i preto, ocupado por dois homens, no km 19 da rodovia.

Durante a revista no veículo e nos ocupantes, nenhum material ilícito foi encontrado. A prisão aconteceu depois da consulta aos sistemas de segurança, que apontou a existência de um mandado de prisão preventiva contra J.C.R.S.

O mandado foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Cabo Frio e está relacionado à investigação da morte de Karolina, ocorrida em abril de 2025. Na época do crime, o homem era companheiro da vítima e passou a ser apontado como um dos principais suspeitos.

Segundo o registro da ocorrência, após a confirmação do mandado, o investigado foi levado para a 74ª DP de Alcântara, onde a prisão foi formalizada. Ele permaneceu detido à disposição da Justiça.

O caso tramita na Justiça de Cabo Frio e o mandado aponta como enquadramento referente a homicídio qualificado.

A prisão encerra, por enquanto, um período de mais de um ano em que o investigado permaneceu foragido. A investigação sobre a morte de Karolina segue sob responsabilidade das autoridades.

A reportagem tentou contato com a defesa do homem para obter um posicionamento sobre a prisão e as acusações, mas não conseguiu localizar os responsáveis. O espaço segue aberto para manifestação.