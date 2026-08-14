Homem foi localizado no Monte AlegrePolícia Militar

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um homem identificado como W. D. S. S., de 32 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), durante uma ação no bairro Monte Alegre, na região da Boca do Mato, em Cabo Frio. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio, e, segundo informações repassadas às equipes, o suspeito teria envolvimento na morte de um policial militar em 2015.
O policial militar Leandro da Silva Carvalho, de 34 anos, foi encontrado morto e carbonizado dentro do próprio veículo, na Estradinha, em Cabo Frio.
A prisão aconteceu por volta das 10h06, na Rua Canaã, durante o cumprimento da Ordem de Operação nº 263/2026. Equipes receberam informações do setor de inteligência de que um homem ligado ao tráfico de drogas da localidade e que estaria foragido do sistema prisional estaria escondido no endereço.
Os agentes foram até o local e conseguiram localizar e deter o suspeito. Ele foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o mandado de prisão foi cumprido e as medidas cabíveis foram adotadas.
O mandado é baseado no artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio. Segundo o registro, o acusado possui duas anotações criminais pelo mesmo artigo.