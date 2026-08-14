Homem foi localizado no Monte Alegre - Polícia Militar

Homem foi localizado no Monte AlegrePolícia Militar

Publicado 14/08/2026 18:27

Cabo Frio - Um homem identificado como W. D. S. S., de 32 anos, foi - Um homem identificado como W. D. S. S., de 32 anos, foi preso na manhã desta quinta-feira (13), durante uma ação no bairro Monte Alegre , na região da Boca do Mato, em Cabo Frio. Contra ele havia um mandado de prisão por homicídio, e, segundo informações repassadas às equipes, o suspeito teria envolvimento na morte de um policial militar em 2015.

O policial militar Leandro da Silva Carvalho, de 34 anos, foi encontrado morto e carbonizado dentro do próprio veículo, na Estradinha, em Cabo Frio.

A prisão aconteceu por volta das 10h06, na Rua Canaã, durante o cumprimento da Ordem de Operação nº 263/2026. Equipes receberam informações do setor de inteligência de que um homem ligado ao tráfico de drogas da localidade e que estaria foragido do sistema prisional estaria escondido no endereço.

Os agentes foram até o local e conseguiram localizar e deter o suspeito. Ele foi levado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde o mandado de prisão foi cumprido e as medidas cabíveis foram adotadas.

O mandado é baseado no artigo 121 do Código Penal, que trata de homicídio. Segundo o registro, o acusado possui duas anotações criminais pelo mesmo artigo.