Carro ficou destruído com a colisão - Reprodução

Carro ficou destruído com a colisãoReprodução

Publicado 17/08/2026 18:03

Cabo Frio - Um acidente grave deixou duas pessoas feridas na madrugada deste domingo (16), na Rodovia Amaral Peixoto, na altura de Unamar, no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Um veículo Safira saiu da pista, arrancou um coqueiro e parou sobre a ciclovia.

As duas pessoas que estavam no veículo ficaram gravemente feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para realizar o resgate.

Após o atendimento no local, as vítimas foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Tamoios.

Não foram divulgadas informações sobre as circunstâncias que levaram o motorista a perder o controle do veículo.