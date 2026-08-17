Homens acenderam fogos na frente da escola - Reprodução

Homens acenderam fogos na frente da escolaReprodução

Publicado 17/08/2026 18:26

Cabo Frio - Dois indivíduos deixaram uma caixa com diversos artefatos que aparentavam ser fogos de artifício e provocaram uma sequência de explosões em frente ao Colégio Albert Einstein, na Rua Ozimo Gonçalves, no bairro Portinho, em Cabo Frio. O caso aconteceu no sábado (15), por volta das 18h30, e mobilizou moradores, que acionaram a Polícia e a Guarda Civil.

Na sequência, ocorreram diversas explosões, com muitos estouros e fogos. O material foi deixado próximo à escola, imóveis da região e à fiação elétrica, o que gerou preocupação entre os moradores.

Segundo relatos da vizinhança, algumas pessoas passaram mal após o episódio. A situação também levantou preocupação sobre o risco de incêndio e de danos aos imóveis próximos.

Ainda não está esclarecido se a ação tinha a escola como alvo ou se o material foi direcionado a outro imóvel. A ocorrência está sendo encaminhada às autoridades para apuração.

Moradores enviaram as imagens de forma anônima com o objetivo de ajudar na identificação dos envolvidos. A orientação é que qualquer pessoa que tenha informações sobre os dois indivíduos procure diretamente as autoridades.

