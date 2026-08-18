Praia do Forte em Cabo Frio - Foto: YouTube Point do Forte.

Praia do Forte em Cabo Frio Foto: YouTube Point do Forte.

Publicado 18/08/2026 13:30

Cabo Frio - A terça-feira (18) será de sol e calor, - A terça-feira (18) será de sol e calor, mas com o vento como principal destaque na Região dos Lagos. As rajadas podem chegar a 48 km/h e devem permanecer fortes ao longo do dia e da noite, exigindo atenção principalmente nas áreas costeiras.

A temperatura varia entre 17°C e 29°C, sem previsão de chuva significativa. A umidade relativa do ar fica entre 65% e 90%, enquanto o índice UV chega a 6, considerado alto.

No litoral, as ondas variam de 0,50 metro a 1 metro nas principais praias de Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo. Nas áreas de passeio entre as ilhas, a ondulação pode alcançar 1,60 metro. Em mar aberto, as ondas chegam a 2 metros e podem atingir até 2,50 metros a partir de aproximadamente 44 quilômetros da costa.

O vento sopra de nordeste pela manhã, a 32 km/h, com rajadas de até 48 km/h. Entre 17h e 20h, a intensidade máxima prevista é de 45 km/h. A condição exige cuidado com galhos, fiações e objetos que possam ser deslocados pelo vento.

A previsão também aponta mudança no tempo nos próximos dias. Um ciclone extratropical deve se formar entre o Uruguai e o Sul do Brasil e avançar em direção ao Sudeste. Na sexta-feira (21), o sistema deve chegar associado a uma frente fria, provocando ventos fortes e queda nas temperaturas no Rio de Janeiro.