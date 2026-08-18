Motociclista teria fugido sem prestar socorroFoto: Reprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um ciclista ficou ferido após ser atingido por uma motocicleta na noite desta segunda-feira (17), na Estrada Velha Caminho de Búzios, próximo à Reserva do Peró, em Cabo Frio.
Segundo a vítima, após a colisão, o motociclista não parou para prestar socorro e deixou o local. O ciclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão.
A vítima apresentava um ferimento na região do supercílio e reclamava de dores no braço. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde após o atendimento médico.
Até o momento, não há informações sobre a identificação do motociclista ou sobre o que teria provocado a colisão.