Motociclista teria fugido sem prestar socorro - Foto: Reprodução

Motociclista teria fugido sem prestar socorroFoto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 11:20

Segundo a vítima, após a colisão, o motociclista não parou para prestar socorro e deixou o local. O ciclista foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Central de Emergências (HCE), no bairro São Cristóvão.

A vítima apresentava um ferimento na região do supercílio e reclamava de dores no braço. Não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde após o atendimento médico.

Até o momento, não há informações sobre a identificação do motociclista ou sobre o que teria provocado a colisão.