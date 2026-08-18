A linha foi autorizada pelo Detro-RJ - Foto: Reprodução

A linha foi autorizada pelo Detro-RJ Foto: Reprodução

Publicado 18/08/2026 15:50

Cabo Frio - Arraial do Cabo e Cabo Frio terão uma Arraial do Cabo e Cabo Frio terão uma nova ligação de ônibus a partir da implantação da linha B153, autorizada pelo Detro-RJ. O coletivo vai passar pelo Shopping Park Lagos, criando uma opção direta para quem precisa chegar ao centro comercial.

A linha terá horários de segunda a domingo, atendendo passageiros nos dois sentidos. A novidade amplia as opções de transporte entre os municípios e facilita principalmente o acesso de moradores de Arraial do Cabo ao shopping e ao comércio da região.

No sentido Arraial do Cabo/Cabo Frio, os ônibus sairão às 8h35, 10h15, 12h05, 16h40 e 18h40 nos dias úteis. Aos sábados, as partidas serão às 8h38, 10h15, 12h, 17h04 e 18h50. Aos domingos, os horários serão 8h45, 10h10, 11h55 e 18h55.

Na volta, de Cabo Frio/Arraial do Cabo, haverá partidas às 9h25, 11h15, 15h50, 17h40 e 22h40 nos dias úteis. Aos sábados, os horários serão 9h25, 11h10, 16h14, 18h05 e 22h40. Aos domingos, 9h30, 11h10, 18h10 e 22h15.

A tarifa da linha B153 será de R$ 8,35.