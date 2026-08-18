A linha foi autorizada pelo Detro-RJ Foto: Reprodução
Arraial e Cabo Frio ganham nova linha de ônibus via Park Lagos
Linha B153 foi autorizada pelo Detro-RJ e terá horários durante toda a semana, com tarifa de R$ 8,35
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Região dos Lagos tem terça-feira (18) de sol, calor e vento forte
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Ciclista fica ferido após ser atingido por moto em Cabo Frio
Acidente aconteceu na Estrada Velha Caminho de Búzios, próximo à Reserva do Peró; motociclista teria fugido sem prestar socorro
Festival Sabores de Cabo Frio chega à 12ª edição com 70 participantes
Programação começa com Vila Gastronômica na Passagem e segue até outubro com pratos inspirados em receitas familiares
Caixa de fogos é acesa e provoca explosões em frente a escola em Cabo Frio
Caso aconteceu no sábado (15), por volta das 18h30, no Portinho; moradores acionaram a Polícia e a Guarda Civil após os estouros
Carro atinge coqueiro e deixa duas pessoas gravemente feridas em Cabo Frio
Duas pessoas ficaram gravemente feridas na madrugada deste domingo e foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a UPA de Tamoios
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