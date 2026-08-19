Festival em Movimento - Reprodução

Festival em MovimentoReprodução

Publicado 19/08/2026 15:44

Cabo Frio - A Praia do Peró, em Cabo Frio, recebe neste sábado (22) e domingo (23) o - A Praia do Peró, em Cabo Frio, recebe neste sábado (22) e domingo (23) o Festival Em Movimento , evento gratuito que reúne atividades esportivas, saúde, bem-estar, cultura e empreendedorismo. A programação será realizada na Orla da Praia do Peró e no Hotel La Plage, das 8h às 20h.

Durante os dois dias, mulheres de todas as idades poderão participar de aulas de fit dance, yoga, corrida na praia, defesa pessoal, pole dance e samba, além de oficinas, sessões de massagem e feira com produtos e serviços de empreendedoras da região.

Segundo a organizadora do evento, Rose Fitness, a iniciativa também busca abordar situações de violência vivenciadas por mulheres.

“O Festival Em Movimento nasce com o propósito de conscientizar as pessoas sobre uma causa que as mulheres vivem todos os dias. Eu acredito que, através do movimento, muitas mulheres conseguem se unir a outras e encontrar uma rede de apoio para trocar experiências sobre os vários tipos de violência que sofremos”, afirma Rose Fitness.

A programação também tem como objetivos incentivar o convívio social entre mulheres, promover inclusão, estimular hábitos saudáveis, fortalecer redes de apoio e criar oportunidades de negócios por meio da conexão entre empreendedoras.

As atividades serão distribuídas em diferentes espaços. O palco principal receberá aulas de maior porte, enquanto outros dois palcos terão atividades simultâneas. No jardim do Hotel La Plage, haverá uma feira de empreendedoras, oficinas da Mary Kay e sessões de massagem.

Encontro sobre violência e proteção

Dentro da programação de sábado (22), será realizado o “Mulheres que Resistem – 1º Encontro sobre Violência, Proteção e Recomeços”. O encontro acontece das 15h30 às 18h, no restaurante do Hotel La Plage.

A atividade terá debates sobre prevenção da violência, saúde mental, proteção de crianças e adolescentes, legislação, rede de proteção e caminhos para buscar ajuda.

Participam do encontro a secretária da Mulher de Cabo Frio, Alexandra Codeço; a neuropsicóloga Jacqueline Serpa; a ouvidora da Mulher da 20ª subseção da OAB-RJ, Shenia Mendes; a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, Regiane Costa; e a empresária Rose Fitness.

No sábado, a programação esportiva começa às 9h, com abertura e atividades de fit dance. Também estão previstas aulas de pole dance, defesa pessoal, fit dance e samba. A feira, as oficinas da Mary Kay e as sessões de massagem funcionam das 9h às 17h.

No domingo (23), o evento começa às 9h com aula de yoga. Às 10h, haverá corrida na praia. A feira e as oficinas da Mary Kay seguem até o meio-dia. A participação é gratuita, mediante inscrição pela plataforma Sympla. O público pode realizar a inscrição para o sábado ou para o domingo.