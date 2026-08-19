Drogas apreendidas durante ação - Polícia Militar

Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar

Publicado 19/08/2026 16:13

A ação foi realizada por uma equipe da APREV Pronta Resposta, com apoio de policiais do Patamo 1, Ala C. Após receberem as informações, os agentes foram até a comunidade e fizeram buscas até localizar uma sacola escondida dentro de uma caixa d’água.

A apreensão reuniu 175 cápsulas de cocaína, 87 trouxinhas e 25 sacolés de maconha, 73 pedras de crack e nove frascos de lança-perfume. De acordo com a ocorrência, o material tinha valor estimado de R$ 6.585.

Ao todo, foram contabilizados 491,5 gramas de cocaína, 907,8 gramas de maconha e 100,5 gramas de crack. Os nove frascos de lança-perfume somavam 1,3 litro.

Após a localização, todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as drogas foram apreendidas.