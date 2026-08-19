Drogas apreendidas durante açãoPolícia Militar

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Renata Cristiane
Cabo Frio - A Polícia Militar apreendeu mais de 2 quilos de drogas avaliadas em R$ 6.585 na tarde desta terça-feira (18), na Rua das Dunas, no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio. O material estava escondido dentro de uma caixa d’água e foi localizado após informações de que traficantes estariam armazenando entorpecentes no local.
A ação foi realizada por uma equipe da APREV Pronta Resposta, com apoio de policiais do Patamo 1, Ala C. Após receberem as informações, os agentes foram até a comunidade e fizeram buscas até localizar uma sacola escondida dentro de uma caixa d’água.
A apreensão reuniu 175 cápsulas de cocaína, 87 trouxinhas e 25 sacolés de maconha, 73 pedras de crack e nove frascos de lança-perfume. De acordo com a ocorrência, o material tinha valor estimado de R$ 6.585.
Ao todo, foram contabilizados 491,5 gramas de cocaína, 907,8 gramas de maconha e 100,5 gramas de crack. Os nove frascos de lança-perfume somavam 1,3 litro.
Após a localização, todo o material foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e as drogas foram apreendidas.