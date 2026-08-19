Itens apreendidos durante a açãoPolícia Militar
Dois foragidos são presos com drogas no Monte Alegre, em Cabo Frio
Suspeitos foram localizados durante cerco policial e tinham mandados de recaptura por crimes anteriores
Dois foragidos são presos com drogas no Monte Alegre, em Cabo Frio
Suspeitos foram localizados durante cerco policial e tinham mandados de recaptura por crimes anteriores
Drogas avaliadas em R$ 6,5 mil são apreendidas em Cabo Frio
Cocaína, maconha, crack e lança-perfume foram encontrados durante buscas após denúncia de armazenamento de entorpecentes na comunidade
Festival Em Movimento reúne atividades para mulheres no Peró, em Cabo Frio
Evento gratuito acontece neste sábado (22) e domingo (23), com esporte, saúde, empreendedorismo e encontro sobre violência e proteção
Adolescentes pulam no Rio São João durante fuga de cerco da PM em Tamoios
Adolescentes eram alvo de um cerco policial após informações sobre venda e distribuição de drogas na região
Mãe denuncia agressão contra adolescente autista em escola de Cabo Frio
Família afirma que estudante foi atingido por três socos e que já havia relatado ameaças anteriores; Secretaria de Educação diz que caso está sendo apurado
Arraial e Cabo Frio ganham nova linha de ônibus via Park Lagos
Linha B153 foi autorizada pelo Detro-RJ e terá horários durante toda a semana, com tarifa de R$ 8,35
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