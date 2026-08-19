Itens apreendidos durante a ação - Polícia Militar

Itens apreendidos durante a açãoPolícia Militar

Publicado 19/08/2026 16:20

Os suspeitos, identificados como R. D. S., de 28 anos, e M. P. C., de 27, foram localizados após policiais receberem informações de que dois homens estariam vendendo drogas na região da Comunidade da Cristal. As equipes realizaram um cerco tático no local.

Durante a ação, os policiais avistaram dois homens com características semelhantes às informadas. Ao perceberem a presença das equipes, eles fugiram. Um deles, identificado como R. D. S., foi visto arremessando uma sacola plástica com drogas sobre o telhado de uma residência antes de ser abordado.

O segundo suspeito, M. P. C., entrou em um beco e depois em um imóvel. Segundo a ocorrência, a proprietária permitiu a entrada dos policiais e afirmou que não conhecia o homem e não havia autorizado sua permanência na casa.

Durante as buscas, os agentes encontraram em um quarto um casaco preto, um fone de ouvido e dois celulares escondidos sob um travesseiro. A proprietária informou que os objetos não pertenciam aos moradores.

Em outro ponto do imóvel, os policiais localizaram, embaixo de um sofá, uma mochila com drogas e dinheiro. Ao todo, foram apreendidas 159 cápsulas de cocaína, 48 porções de maconha, 44 pedras ou tabletes de crack e maconha tipo skank, além de unidades de ice, pac e crumble.

Segundo os valores de venda registrados na ocorrência, as drogas apreendidas eram avaliadas em R$ 6.130. Também foram encontrados R$ 35 em espécie, dois celulares, um fone de ouvido, um casaco preto e uma peça de roupa.

Na 126ª Delegacia de Polícia, os dois foram autuados pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e permaneceram presos.

Já na unidade policial, foi constatado que ambos estavam evadidos do sistema prisional. R. D. S. tinha registros anteriores por roubo majorado e dois por tráfico de drogas, além de um mandado de recaptura.

M. P. C. possuía três registros por tráfico de drogas e um por posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Ele também tinha um mandado de recaptura.