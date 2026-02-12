Marvvila - Reprodução/Instagram

MarvvilaReprodução/Instagram

Publicado 12/02/2026 10:29

Cachoeiras de Macacu dá início à sua programação oficial de Carnaval nesta quinta-feira (12) com uma noite marcada por música, cultura e celebração popular. A programação começa às 18h, com DJ e locução para aquecer o público. Às 21h, um dos momentos simbólicos da noite toma conta da avenida: a tradicional Lavagem da Avenida, conduzida pelo grupo Afrofolia, levando elementos de fé, cultura e ancestralidade para o início das comemorações.

Em seguida, às 22h30, o Bloco Piranhas do Goiabal entra em cena, reforçando o clima irreverente e festivo que marca o Carnaval de rua. Já à meia-noite, o público poderá acompanhar um show de dança comandado por Jonathan Macedo, preparando o cenário para a principal atração da noite. Quem encerra a abertura é a cantora Marvvila, que sobe ao palco à 00h30.

A expectativa é de que a abertura movimente a cidade e dê início a uma programação voltada para públicos diversos, valorizando a cultura carnavalesca e promovendo momentos de lazer para toda a população.