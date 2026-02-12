MarvvilaReprodução/Instagram
Marvvila abre o Carnaval de Cachoeiras de Macacu com noite de festa e tradição
Noite de folia também terá a tradicional Lavagem da Avenida, shows e bloco Piranhas do Goiabal
Passaporte Cultural leva macuquenses para exposições no Rio de Janeiro
População já pode se inscrever para "Chaves – A Exposição" e para visita ao Museu de Arte do Rio (MAR)
Caminhão cai em ribanceira na RJ-116 em Cachoeiras de Macacu
Motorista teria perdido o controle da direção antes de o caminhão deixar a pista
Cachoeiras de Macacu no ranking da geração de empregos no RJ
Município ficou em segundo lugar em geração de empregos formais entre os municípios comparáveis
Operação Cidade em Ordem reforça ações de segurança e fiscalização em Cachoeiras de Macacu
Ações têm como objetivo coibir irregularidades, prevenir ocorrências e ampliar a presença do poder público nas vias,
Operação Verão reforça ações de prevenção e segurança em Cachoeiras de Macacu
Confira as proibições e regras para uso dos espaços públicos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.