O programa é destinado a pessoas com idade entre 5 e 64 anos e renda mensal de até R$ 3.205,20 - Divulgação GOV RJ

O programa é destinado a pessoas com idade entre 5 e 64 anos e renda mensal de até R$ 3.205,20Divulgação GOV RJ

Publicado 28/07/2026 11:49

Moradores de Cachoeiras de Macacu já podem utilizar o Bilhete Único Intermunicipal (BUI), benefício concedido pelo Governo do Estado que permite integrar diferentes meios de transporte pagando um valor máximo de R$ 9,40. A cidade passa a integrar o programa junto com Rio Bonito e Petrópolis, conforme determina a Lei Estadual nº 11.272/2026. O benefício está valendo desde domingo (26).

Com a ampliação, os passageiros podem utilizar até dois meios de transporte em um período de três horas, desde que um deles seja obrigatoriamente intermunicipal. O objetivo é reduzir o custo dos deslocamentos diários, especialmente para quem precisa se deslocar para trabalhar, estudar ou acessar serviços em municípios vizinhos.

Para Cachoeiras de Macacu, a novidade beneficia principalmente moradores que se deslocam com frequência para cidades como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Rio de Janeiro, onde muitos trabalham ou estudam. A integração também favorece quem depende do transporte público para consultas médicas, compromissos e outras atividades fora do município.

O Bilhete Único Intermunicipal é aceito em diversos modais de transporte, incluindo ônibus municipais e intermunicipais, vans intermunicipais legalizadas, metrô, trem, barcas, BRT e VLT. O benefício pode ser utilizado até duas vezes por dia, respeitando um intervalo mínimo de uma hora entre as utilizações.

Quem pode utilizar

O programa é destinado a pessoas com idade entre 5 e 64 anos e renda mensal de até R$ 3.205,20. A habilitação pode ser feita pelo aplicativo Riocard Mais. O usuário deve cadastrar o cartão informando a numeração e o número do chip, ambos localizados no verso, e vinculá-lo ao próprio CPF.

Após esse procedimento, o aplicativo indicará a opção para habilitar o Bilhete Único Intermunicipal. O usuário será direcionado ao sistema da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), onde deverá preencher a declaração de renda e confirmar as informações.

A atualização do cadastro pode levar até 24 horas. Depois desse prazo, basta acessar novamente o aplicativo, aceitar o termo de ciência e concluir a habilitação. Em aparelhos Android com tecnologia NFC, a validação é feita diretamente pelo celular. Já os usuários que não possuem essa funcionalidade devem realizar a validação em um terminal de consulta da Riocard.

Além de Cachoeiras de Macacu, o Bilhete Único Intermunicipal também está disponível na capital e nos municípios de Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Japeri, Queimados, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Magé, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Maricá, Tanguá, Guapimirim, Mangaratiba, Rio Bonito e Petrópolis.