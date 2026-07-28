O programa é destinado a pessoas com idade entre 5 e 64 anos e renda mensal de até R$ 3.205,20Divulgação GOV RJ
Bilhete Único Intermunicipal passa a valer em Cachoeiras de Macacu
Com a ampliação, os passageiros podem utilizar até dois meios de transporte em um período de três horas, desde que um deles seja obrigatoriamente intermunicipal
Livro revela bastidores da consolidação das Ruínas da Igreja de São José da Boa Morte
Obra reúne amplo acervo fotográfico e curiosidades sobre o antigo templo religioso de Cachoeiras de Macacu; lançamento será na Flip 2026
Programa Mulher Mais Segura reforça proteção às mulheres macuquenses
Ação da Secretaria de Ordem Pública mantém viatura preparada para atendimento especializado às mulheres em situação de vulnerabilidade
Últimos dias para participar da seleção de fotos das Ruínas de São José
Inscrições terminam em 30 de junho; imagens escolhidas integrarão exposição sobre o patrimônio histórico de Cachoeiras de Macacu
Inscrições abertas para oficina gratuita de maquete e xilogravura em Cachoeiras de Macacu
Iniciativa integra o Festival das Ruínas, programação de entrega das obras de consolidação e requalificação das ruínas da Igreja de São José da Boa Morte
Ruínas de Igreja construída no século 18 viram símbolo de preservação histórica em Cachoeiras de Macacu
Tombada pelo Inepac, Capela de São José da Boa Morte guarda memórias de acontecimentos históricos no município de Cachoeiras de Macacu, tendo sido cenário de casamentos, batismos, sepultamentos e de lutas camponesas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.