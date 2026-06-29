Maquete Ruínas de Macacu - Marcel Barreto

Maquete Ruínas de MacacuMarcel Barreto

Publicado 29/06/2026 17:42

Fotógrafos profissionais e amadores têm até terça-feira (30) para participar da Seleção de Fotografias das Ruínas de São José da Boa Morte, em Cachoeiras de Macacu. A iniciativa da Elysium Sociedade Cultural vai selecionar imagens que farão parte de uma exposição especial durante a entrega das obras de consolidação e requalificação do conjunto histórico.

A proposta é valorizar um dos principais patrimônios históricos do estado por meio de diferentes olhares sobre as Ruínas de São José da Boa Morte. Além da exposição, as fotografias selecionadas poderão ser utilizadas em futuras ações de divulgação do projeto de preservação do monumento.

Podem participar fotógrafos profissionais e amadores. As imagens devem retratar o conjunto histórico, destacando seus aspectos arquitetônicos, paisagísticos e culturais.

As fotografias devem ser enviadas até 30 de junho para o e-mail fotografia@elysium.org.br. O regulamento completo e as orientações para participação estão disponíveis nos canais oficiais da Elysium Sociedade Cultural.

O projeto é realizado pela Elysium Sociedade Cultural, por meio da Lei Rouanet, com patrocínio da NTS, apoio da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu e do Ministério da Cultura.