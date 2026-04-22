O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu) Divulgação
Tráfico impõe taxas e paralisa comércio em Cachoeiras de Macacu
Denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil
Experiência interativa leva público a mergulhar na Mata Atlântica em Cachoeiras de Macacu
Até 26 de abril, atração no Parque Estadual dos Três Picos utiliza tecnologia e interação para aproximar visitantes da fauna e reforçar a importância da preservação ambiental
Marvvila abre o Carnaval de Cachoeiras de Macacu com noite de festa e tradição
Noite de folia também terá a tradicional Lavagem da Avenida, shows e bloco Piranhas do Goiabal
Passaporte Cultural leva macuquenses para exposições no Rio de Janeiro
População já pode se inscrever para "Chaves – A Exposição" e para visita ao Museu de Arte do Rio (MAR)
Caminhão cai em ribanceira na RJ-116 em Cachoeiras de Macacu
Motorista teria perdido o controle da direção antes de o caminhão deixar a pista
Cachoeiras de Macacu no ranking da geração de empregos no RJ
Município ficou em segundo lugar em geração de empregos formais entre os municípios comparáveis
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.