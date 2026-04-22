O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu) - Divulgação

O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeira de Macacu) Divulgação

Publicado 22/04/2026 15:04 | Atualizado 22/04/2026 15:07

Comerciantes de Cachoeiras de Macacu têm enfrentado uma situação preocupante envolvendo a atuação de grupos criminosos que estariam impondo cobranças ilegais para o funcionamento de estabelecimentos. A prática, segundo denúncias, tem afetado diretamente a rotina econômica do município.

De acordo com relatos, empresários são pressionados a pagar valores que chegam a R$ 7 mil mensais para manter seus negócios abertos. Em alguns casos, as exigências incluem não apenas pagamentos em dinheiro, mas também a obrigação de adquirir produtos e serviços determinados pelos próprios criminosos.

A recusa em atender às imposições pode resultar em ameaças, intimidação e até no fechamento forçado de lojas, o que tem gerado medo entre comerciantes e impacto no funcionamento do comércio local. Diante desse cenário, alguns estabelecimentos passaram a reduzir atividades ou até interromper o atendimento.

A situação acende um alerta para a segurança pública na cidade e evidencia os desafios enfrentados por empreendedores da região. O tema também reforça a necessidade de ações de fiscalização e combate à criminalidade para garantir o funcionamento regular das atividades econômicas.

Com cerca de 60 mil habitantes, Cachoeiras de Macacu possui forte potencial turístico e ambiental, mas episódios como esse mostram que questões ligadas à segurança ainda representam um obstáculo para o desenvolvimento local. A denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil.