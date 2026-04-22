A visitação é gratuita e ocorre no núcleo Jequitibá do parque, com horários ao longo do diaReprodução

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Uma nova atração vem chamando a atenção de visitantes na Região Serrana do Rio de Janeiro. O Parque Estadual dos Três Picos, localizado em Cachoeiras de Macacu, passou a abrigar uma instalação interativa que convida o público a vivenciar, de forma imersiva, o universo da Mata Atlântica.

A proposta o "Olhares da Mata Atlântica" combina tecnologia, imagens reais e estímulos sensoriais para recriar o ambiente da floresta. Por meio de projeções e sons, os visitantes têm a sensação de estar dentro do bioma, observando de perto diferentes espécies da fauna. Os registros utilizados foram captados por câmeras instaladas na própria mata, o que garante autenticidade às cenas apresentadas.

Um dos pontos altos da experiência é a interação com o comportamento do público. Dependendo das atitudes dos visitantes — como movimentos bruscos ou silêncio —, os animais projetados reagem de maneira diferente, tornando a vivência ainda mais realista e educativa.

Voltada principalmente para o público jovem, a iniciativa aposta em uma abordagem mais envolvente de educação ambiental. A ideia é despertar não só o conhecimento, mas também a sensibilidade e a consciência sobre a importância da preservação da natureza.

A visitação é gratuita e ocorre no núcleo Jequitibá do parque, com horários ao longo do dia. O espaço também conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, além de programações educativas voltadas para escolas e grupos.

Reconhecido por sua riqueza natural, o Parque Estadual dos Três Picos é o maior do estado do Rio de Janeiro e desempenha papel fundamental na conservação da Mata Atlântica. A nova instalação reforça essa vocação, unindo lazer, tecnologia e conscientização ambiental em uma experiência única para moradores e turistas.
Serviço:
Local: Parque Estadual dos Três Picos (Núcleo Jequitibá) - Estr. do Jequitibá, 145 - Boca do Mato, Cachoeiras de Macacu
Período: até 26 de abril
Horário: das 10h às 17h
Entrada: gratuita
Público: livre, com foco em crianças e estudantes
Acessibilidade: audiodescrição disponível via QR Code
Extras: visitas guiadas para escolas e atividades educativas

Dica: chegue com antecedência para aproveitar melhor a experiência interativa e explorar as trilhas do parque.
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