A visitação é gratuita e ocorre no núcleo Jequitibá do parque, com horários ao longo do diaReprodução
A proposta o "Olhares da Mata Atlântica" combina tecnologia, imagens reais e estímulos sensoriais para recriar o ambiente da floresta. Por meio de projeções e sons, os visitantes têm a sensação de estar dentro do bioma, observando de perto diferentes espécies da fauna. Os registros utilizados foram captados por câmeras instaladas na própria mata, o que garante autenticidade às cenas apresentadas.
Um dos pontos altos da experiência é a interação com o comportamento do público. Dependendo das atitudes dos visitantes — como movimentos bruscos ou silêncio —, os animais projetados reagem de maneira diferente, tornando a vivência ainda mais realista e educativa.
Voltada principalmente para o público jovem, a iniciativa aposta em uma abordagem mais envolvente de educação ambiental. A ideia é despertar não só o conhecimento, mas também a sensibilidade e a consciência sobre a importância da preservação da natureza.
A visitação é gratuita e ocorre no núcleo Jequitibá do parque, com horários ao longo do dia. O espaço também conta com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, além de programações educativas voltadas para escolas e grupos.
Reconhecido por sua riqueza natural, o Parque Estadual dos Três Picos é o maior do estado do Rio de Janeiro e desempenha papel fundamental na conservação da Mata Atlântica. A nova instalação reforça essa vocação, unindo lazer, tecnologia e conscientização ambiental em uma experiência única para moradores e turistas.
Período: até 26 de abril
Horário: das 10h às 17h
Entrada: gratuita
Público: livre, com foco em crianças e estudantes
Acessibilidade: audiodescrição disponível via QR Code
Extras: visitas guiadas para escolas e atividades educativas
Dica: chegue com antecedência para aproveitar melhor a experiência interativa e explorar as trilhas do parque.
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