iniciativa se destaca por levar acesso gratuito à cultura e ao cinema a territórios que muitas vezes não contam com salas de exibição - Divulgação

iniciativa se destaca por levar acesso gratuito à cultura e ao cinema a territórios que muitas vezes não contam com salas de exibiçãoDivulgação

Publicado 29/04/2026 18:10

Apresentado pelo Ministério da Cultura e pelo Nubank, com apoio da TV Brasil, o Cinema Inflável chega a Cachoeiras de Macacu, no estado do Rio de Janeiro, para mais uma parada de sua temporada. Começando no feriado nacional do Dia do Trabalhador, o evento é uma opção gratuita de lazer para aproveitar com a família, com três noites de sessões de cinema ao ar livre entre os dias 1º e 3 de maio (sexta a domingo), na Praça Manoel Diz Martinez, com exibições sempre a partir das 19h.

Realizado pela D+3 Produções, o projeto leva uma tela inflável de 60m² a localidades com acesso limitado às salas de cinema, seja por questões geográficas e/ou socioeconômicas, promovendo diversão para toda a comunidade. Além dos longas-metragens, a programação inclui recreação infantil, exibição de curtas e atividades culturais.

Com tela de 10 x 6 metros e capacidade para receber até 800 pessoas por sessão, o Cinema Inflável nasceu em 2013 como contrapartida social do Open Air Brasil e vem ampliando seu alcance nos últimos anos. Em 2025, o projeto percorreu 12 regiões do Distrito Federal e 12 localidades na Bahia, consolidando uma circulação que, hoje, já soma mais de 30 edições e 50 mil pessoas alcançadas. No estado do Rio de Janeiro, a atual temporada já mobilizou mais de 13 mil pessoas e entra agora em seu último mês de atividades, avançando para a reta final da circulação pelo estado.

A iniciativa se destaca por levar acesso gratuito à cultura e ao cinema a territórios que muitas vezes não contam com salas de exibição, ocupando praças e espaços públicos com programação aberta e voltada à convivência e à diversão comunitária.

Durante a etapa em Cachoeiras de Macacu, a programação conta com atividades voltadas para o público infantil, realizadas sempre na abertura do evento, às 18h. A recreação fica por conta do projeto Espaços das Crias, que propõe oficinas baseadas no brincar como ferramenta de desenvolvimento, estimulando habilidades motoras, interação social e criatividade a partir da construção de brinquedos com materiais reaproveitados.

A programação começa na sexta-feira, 1º de maio, com a exibição de “A Casa Mágica da Gabby” (dublado, classificação livre), aventura em que Gabby e sua avó Gigi partem em uma viagem pela estrada, mas acabam enfrentando um imprevisto quando a valiosa casa de bonecas da menina cai nas mãos da excêntrica gata Vera. Antes da sessão, o público confere o curta “A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira”, de Beatriz Ohana, e participa da oficina de confecção de pipa de mão.

No sábado (2), a tela inflável recebe “Robô Selvagem” (dublado, classificação livre), animação que acompanha a robô Roz em sua adaptação a um ambiente natural hostil, desenvolvendo laços inesperados com os animais locais. A sessão é antecedida pelo curta “O Eco Despertar: Um Chamado à Natureza”, realizado pelo MacacuCine em parceria com a Escola Municipal Engenheiro Elias Farhat. A programação inclui ainda oficina de chocalhos e o espetáculo “Tempo de Brincar”, do grupo Cirandaria.

Encerrando a edição, no domingo (3), será exibido o longa nacional “Nosso Sonho” (classificação 12 anos), que retrata a trajetória da dupla Claudinho & Buchecha. Antes da sessão, o público assiste ao curta “Encantada Macacu”, produzido pela Escola de Audiovisual e Novas Mídias MacacuCine. A abertura conta com oficina de brinquedo óptico (lupa mágica).

O Cinema Inflável seguirá pelo estado do Rio de Janeiro até o fim de maio, com próximas paradas em: Sumidouro (7 a 9/05), Sapucaia (15 a 17/05), Volta Redonda (22 a 24/05) e Parque Madureira (27 a 31/05).

PROGRAMAÇÃO – Cachoeiras de Macacu

Praça Manoel Diz Martinez – Centro

De 1 a 3 de maio

Entrada gratuita

Dia 1º (sexta-feira)

18h – Abertura + recreação + oficina (pipa de mão)

19h – Sessão

Curta: “A Incrível Aventura das Sonhadoras Crianças contra Lixeira Furada e Capitão Sujeira”

Filme: “A Casa Mágica da Gabby” (Livre)

Dia 2 (sábado)

18h – Abertura + recreação + oficina (chocalho) + espetáculo “Tempo de Brincar”

19h – Sessão

Curta: “O Eco Despertar: Um Chamado à Natureza”

Filme: “Robô Selvagem” (Livre)

Dia 3 (domingo)

18h – Abertura + recreação + oficina (lupa mágica)

19h – Sessão

Curta: “Encantada Macacu”

Filme: “Nosso Sonho” (12 anos)