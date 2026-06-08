Maquete Ruínas de Macacu - Marcel Barreto

Maquete Ruínas de MacacuMarcel Barreto

Publicado 08/06/2026 15:08

Cachoeiras de Macacu terá uma oficina gratuita de maquete e aplicações no mês de julho. Com carga horária de 24h, as aulas serão realizadas entre os dias 6 e 15 de julho, das 13h30 às 16h30, no Colégio Estadual São José, no distrito de Subaio, São José da Boa Morte. Ao todo, são oferecidas até 25 vagas. Os interessados em participar devem fazer inscrição até o dia 30 de junho.

A iniciativa é da Elysium Sociedade Cultural e integra o Festival das Ruínas, programação de entrega das obras de consolidação e requalificação das ruínas da Igreja de São José da Boa Morte. A proposta da oficina é unir formação artística, prática manual e possibilidades de geração de renda por meio da produção de maquetes e aplicações artísticas.

Segundo a produtora cultural Anabellla Borghi, da Elysium Sociedade Cultural, a ideia é oferecer aprendizado acessível e aplicável ao cotidiano dos participantes. “O enfoque será na confecção de peças em miniatura, escalas de aumento e diminuição, proporção, pintura e acabamentos, para montagem de maquetes ou objetos artísticos. Também teremos técnicas de xilogravura, que são desenhos ou montagens para estampar tecidos ou objetos decorativos”, acrescenta ao citar, ainda, que o curso foi estruturado para proporcionar uma experiência dinâmica e com potencial de transformação econômica para os participantes.

Além da formação artística, a oficina busca incentivar a valorização do patrimônio histórico e cultural da região. O Festival das Ruínas acompanha o processo de consolidação das ruínas da Igreja de São José da Boa Morte, um dos marcos históricos do município fluminense. A obra, prevista para ser entregue no mês de julho, é conduzida pela Elysium Sociedade Cultural em parceria com a Prefeitura de Cachoeiras de Macacu e a Nova Transportadora do Sudeste (NTS), por meio da Lei de Incentivo à Cultura.

Processo seletivo

Os candidatos serão selecionados por uma comissão formada por gestores, professores, coordenadores do curso e representantes da Elysium Sociedade Cultural. Após o processo seletivo, os participantes aprovados serão comunicados por e-mail, e a lista completa dos selecionados será divulgada no dia 1º de julho de 2026 no site da Elysium e nos perfis no Instagram: @ruinasdemacacu e @elysiumsociedadecultural.

Caso o candidato não responda ao contato, desista da vaga ou não tenha disponibilidade de horário, será desclassificado e a vaga será repassada ao próximo da lista, conforme prevê o edital.

Os participantes deverão manter frequência mínima de 75% para garantir a certificação como curso de extensão. O material de uso coletivo e individual será fornecido gratuitamente pela organização. As inscrições devem ser realizadas de forma on-line, por meio do formulário disponível no site, onde também é possível conferir o edital completo.

Serviço

Oficina de Maquete e Aplicações - Festival das Ruínas

Inscrições: até 30 de junho de 2026

Período da oficina: de 6 a 15 de julho de 2026

Horário: das 13h30 às 16h30

Local: Colégio Estadual São José – RJ-122, Km 18, Subaio, Cachoeiras de Macacu (RJ)

Vagas: até 25 participantes

Certificação: curso com certificado de participação

Realização: Elysium Sociedade Cultural