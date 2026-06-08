Maquete Ruínas de MacacuMarcel Barreto
Os candidatos serão selecionados por uma comissão formada por gestores, professores, coordenadores do curso e representantes da Elysium Sociedade Cultural. Após o processo seletivo, os participantes aprovados serão comunicados por e-mail, e a lista completa dos selecionados será divulgada no dia 1º de julho de 2026 no site da Elysium e nos perfis no Instagram: @ruinasdemacacu e @elysiumsociedadecultural.
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Na Praça Manoel Diz Martinez, serão exibidos os filmes "A Casa Mágica da Gabby", "Robô Selvagem" e "Nosso Sonho" entre sexta (1º) a domingo (3)
Tráfico impõe taxas e paralisa comércio em Cachoeiras de Macacu
Denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil
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