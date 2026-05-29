Ainda neste ano de 2026, serão inaugurados no espaço um centro comunitário e um espaço cultural, abertos à visitação.Igor Holderbaum
Rachel lembra que a primeira versão da igreja era extremamente simples. Em 1734, sua estrutura inicial foi construída em pau a pique, técnica tradicional feita com barro e madeira. Anos depois, em 1758, o local já contava com pia batismal. Segundo ela, um sinal de que a comunidade começava a se consolidar ao redor da capela. “Pouco tempo depois, em 1768, foi benzido o cemitério, inicialmente com seis sepulturas e, em 1772, outras seis foram autorizadas. Parte dos enterros acontecia dentro da própria igreja, prática comum na época. Quanto mais próxima do altar a sepultura, maior o prestígio social do falecido e, segundo a crença, maiores seriam suas chances de salvação no juízo final”, conta.
Os registros encontrados durante toda a pesquisa documental mostram que a história por trás da Capela de São José de Boa Morte estava perdida no passado. Com o projeto de consolidação e requalificação de suas ruínas, ela ressurge como um espaço que, ao mesmo tempo, resgata a memória dos séculos passados e começa a contar uma nova história sobre o tempo presente.
Ruínas de Igreja construída no século 18 viram símbolo de preservação histórica em Cachoeiras de Macacu
Tombada pelo Inepac, Capela de São José da Boa Morte guarda memórias de acontecimentos históricos no município de Cachoeiras de Macacu, tendo sido cenário de casamentos, batismos, sepultamentos e de lutas camponesas
Cachoeiras de Macacu realiza 1º Fórum Municipal de Turismo Rural nesta quarta (27)
Evento reunirá especialistas, produtores, empreendedores e representantes do setor para debater oportunidades, desenvolvimento e fortalecimento do turismo rural no município
Projeto cultural amplia acesso gratuito à arte e transforma rotina de crianças em Cachoeiras de Macacu
Lona na Lua inaugura estrutura física no bairro Japuíba
Cinema Inflável ocupa Cachoeiras de Macacu com sessões gratuitas de cinema ao ar livre
Na Praça Manoel Diz Martinez, serão exibidos os filmes "A Casa Mágica da Gabby", "Robô Selvagem" e "Nosso Sonho" entre sexta (1º) a domingo (3)
Tráfico impõe taxas e paralisa comércio em Cachoeiras de Macacu
Denúncia está sendo investigada pela Polícia Civil
Experiência interativa leva público a mergulhar na Mata Atlântica em Cachoeiras de Macacu
Até 26 de abril, atração no Parque Estadual dos Três Picos utiliza tecnologia e interação para aproximar visitantes da fauna e reforçar a importância da preservação ambiental
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.