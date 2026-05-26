Evento quer mostrar como o turismo rural pode impulsionar a economia da cidade, aproveitando os atrativos naturais e o potencial da regiãoImagem de prostooleh no Magnific
O fórum tem como objetivo fortalecer o turismo rural como ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização das potencialidades naturais e culturais do município. A programação contará com palestras, apresentações de experiências, networking e debates sobre inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no campo.
Segundo a organização, o evento busca incentivar o crescimento dos negócios locais e mostrar como o turismo rural pode impulsionar a economia da cidade, aproveitando os atrativos naturais e o potencial da região.
Entre os convidados estão especialistas ligados ao turismo, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional, além de representantes de instituições como Sebrae, Senar RJ, Emater Rio e Convention & Visitors Bureau.
Programação completa
13h00 – Abertura
13h20 – Marilena Sarmento - Secretária Municipal de Turismo e Eventos de Cachoeiras de Macacu
Vídeo SETUR e apresentação
13h45 – José Alexandre Almeida - Turismólogo, ex-secretário de Turismo de Maricá e presidente do IPPM – Instituto de Políticas Públicas Municipais
Palestra: O trabalho de fortalecimento de um destino através da estratégia do turismo rural
14h15 – Maria Cristina Carvalheira Senatore - Extensionista social da Emater Rio
Palestra: Turismo Rural – Day Use (potencialidades para uma propriedade rural)
14h45 – Maria José Caldogno - Coordenadora da Sala do Empreendedor – Cachoeiras de Macacu
Palestra: Da informalidade ao crescimento: um bate-papo sobre MEI
15h15 – Intervalo
15h25 – Raquel Lima - Coordenadora de Inovação e Conhecimento – Senar RJ
Palestra: Turismo Rural como oportunidade de negócio
15h55 – Maurício Afonso Weichert - Consultor e instrutor do Sebrae
Palestra: Turismo Rural – potencial e oportunidades
16h25 – Mesa Turismo de Experiências
Participantes:
Marina Esteves – Diretora Geral do Conleste
Edson Almeida (BIÁ) – Presidente da IGR Serra Verde Imperial
Wellington Guimarães – Presidente do Convention & Visitors Bureau Nova Friburgo e Região
José Ricardo do Couto – Nova Friburgo e Região Convention Visitors Bureau / Diretor Executivo Cachoeiras de Macacu
17h30 – Encerramento
Evento: 1º Fórum Municipal de Turismo Rural de Cachoeiras de Macacu
Data: Quarta-feira, 27 de maio
Horário: A partir das 13h
Local: Casa da Arte Wellington Lyra (CAWELL)
Endereço: R. Pref. José da Silva, 55 – Centro, Cachoeiras de Macacu – RJ
A entrada é gratuita e o evento é voltado para produtores rurais, artesãos, comerciantes, empreendedores e interessados no desenvolvimento do turismo rural no município.
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