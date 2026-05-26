Evento quer mostrar como o turismo rural pode impulsionar a economia da cidade, aproveitando os atrativos naturais e o potencial da região - Imagem de prostooleh no Magnific

Evento quer mostrar como o turismo rural pode impulsionar a economia da cidade, aproveitando os atrativos naturais e o potencial da regiãoImagem de prostooleh no Magnific

Publicado 26/05/2026 15:05

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu promove, nesta tquarta-feira (28), o 1º Fórum Municipal de Turismo Rural. O encontro acontece a partir das 13h, na Casa da Arte Wellington Lyra, no CAWELL, reunindo produtores rurais, artesãos, comerciantes, empreendedores e representantes do setor turístico regional.



O fórum tem como objetivo fortalecer o turismo rural como ferramenta de desenvolvimento econômico, geração de renda e valorização das potencialidades naturais e culturais do município. A programação contará com palestras, apresentações de experiências, networking e debates sobre inovação, sustentabilidade e empreendedorismo no campo.



Segundo a organização, o evento busca incentivar o crescimento dos negócios locais e mostrar como o turismo rural pode impulsionar a economia da cidade, aproveitando os atrativos naturais e o potencial da região.



Entre os convidados estão especialistas ligados ao turismo, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional, além de representantes de instituições como Sebrae, Senar RJ, Emater Rio e Convention & Visitors Bureau.



Programação completa



13h00 – Abertura



13h20 – Marilena Sarmento - Secretária Municipal de Turismo e Eventos de Cachoeiras de Macacu

Vídeo SETUR e apresentação



13h45 – José Alexandre Almeida - Turismólogo, ex-secretário de Turismo de Maricá e presidente do IPPM – Instituto de Políticas Públicas Municipais

Palestra: O trabalho de fortalecimento de um destino através da estratégia do turismo rural



14h15 – Maria Cristina Carvalheira Senatore - Extensionista social da Emater Rio

Palestra: Turismo Rural – Day Use (potencialidades para uma propriedade rural)



14h45 – Maria José Caldogno - Coordenadora da Sala do Empreendedor – Cachoeiras de Macacu

Palestra: Da informalidade ao crescimento: um bate-papo sobre MEI



15h15 – Intervalo



15h25 – Raquel Lima - Coordenadora de Inovação e Conhecimento – Senar RJ

Palestra: Turismo Rural como oportunidade de negócio



15h55 – Maurício Afonso Weichert - Consultor e instrutor do Sebrae

Palestra: Turismo Rural – potencial e oportunidades



16h25 – Mesa Turismo de Experiências



Participantes:



Marina Esteves – Diretora Geral do Conleste

Edson Almeida (BIÁ) – Presidente da IGR Serra Verde Imperial

Wellington Guimarães – Presidente do Convention & Visitors Bureau Nova Friburgo e Região

José Ricardo do Couto – Nova Friburgo e Região Convention Visitors Bureau / Diretor Executivo Cachoeiras de Macacu



17h30 – Encerramento

Serviço



Evento: 1º Fórum Municipal de Turismo Rural de Cachoeiras de Macacu

Data: Quarta-feira, 27 de maio

Horário: A partir das 13h

Local: Casa da Arte Wellington Lyra (CAWELL)

Endereço: R. Pref. José da Silva, 55 – Centro, Cachoeiras de Macacu – RJ



A entrada é gratuita e o evento é voltado para produtores rurais, artesãos, comerciantes, empreendedores e interessados no desenvolvimento do turismo rural no município.