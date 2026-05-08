Lona na Lua inaugurada em Cachoeiras de MacacuReprodução redes sociais

Mais artigos de O Dia
O Dia
O acesso à cultura ganhou um novo capítulo em Cachoeiras de Macacu com a inauguração da unidade do projeto Lona na Lua no bairro Japuíba, dia 30 de abril. A iniciativa, que já atua em outras cidades do estado, vem promovendo oficinas gratuitas e apresentações artísticas para crianças e adolescentes, unindo cultura, inclusão social e formação cidadã.
A nova estrutura marca a chegada da terceira lona fixa do projeto no estado do Rio de Janeiro e amplia uma atuação que já vinha acontecendo em escolas públicas, praças e espaços comunitários do município. Desde o início das atividades na cidade, mais de 3 mil estudantes participaram de ações culturais envolvendo teatro, música, dança e circo.
Além dos espetáculos itinerantes, o projeto passou a oferecer oficinas gratuitas voltadas para crianças e jovens entre 6 e 18 anos. As atividades incluem teatro, circo, música, dança, desenho e escrita criativa, proporcionando acesso à formação artística para famílias que, muitas vezes, nunca tiveram contato com esse tipo de atividade cultural.
A iniciativa também vem sendo apontada como ferramenta de inclusão e desenvolvimento social. Outro impacto percebido é o fortalecimento da economia criativa local. O projeto abriu espaço para contratação de profissionais da própria cidade em áreas como produção cultural, manutenção e atividades pedagógicas ligadas à arte.
Com estrutura fixa em Cachoeiras, construída em terreno cedido pela Prefeitura, o Lona na Lua pretende ampliar ainda mais o alcance das ações culturais no município, reforçando a ideia de democratização do acesso à arte fora dos grandes centros urbanos.
O projeto conta com apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa, além de patrocínio da Enel por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura.
Você pode gostar
Comentários

Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.