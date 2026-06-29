Além do atendimento às ocorrências, o Programa Mulher Mais Segura desenvolve ações voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento da rede de proteção e à promoção dos direitos das mulheres no municípioIG Prefeitura
Antes de entrar em operação diariamente, o veículo passa por procedimentos de higienização, revisão e abastecimento, garantindo condições adequadas para o atendimento à população.
De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, a viatura representa mais do que um meio de transporte. Ela integra a estrutura de atendimento do programa e simboliza a presença do poder público no acolhimento de mulheres que necessitam de orientação, proteção e encaminhamento aos serviços da rede de apoio.
Além do atendimento às ocorrências, o Programa Mulher Mais Segura desenvolve ações voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento da rede de proteção e à promoção dos direitos das mulheres no município.
A Prefeitura destaca que a manutenção da viatura faz parte do compromisso de oferecer um serviço eficiente e humanizado, garantindo que a equipe esteja preparada para atuar sempre que necessário e fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.
Programa Mulher Mais Segura reforça proteção às mulheres macuquenses
Ação da Secretaria de Ordem Pública mantém viatura preparada para atendimento especializado às mulheres em situação de vulnerabilidade
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