Além do atendimento às ocorrências, o Programa Mulher Mais Segura desenvolve ações voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento da rede de proteção e à promoção dos direitos das mulheres no município - IG Prefeitura

Além do atendimento às ocorrências, o Programa Mulher Mais Segura desenvolve ações voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento da rede de proteção e à promoção dos direitos das mulheres no municípioIG Prefeitura

Publicado 29/06/2026 17:50

O Programa Mulher Mais Segura, inaugurado em março pela Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, segue reforçando as ações de proteção e acolhimento às mulheres do município. Vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública, a iniciativa conta com uma viatura exclusiva para o atendimento especializado, utilizada nas ações de prevenção, orientação e apoio às vítimas de violência.



Antes de entrar em operação diariamente, o veículo passa por procedimentos de higienização, revisão e abastecimento, garantindo condições adequadas para o atendimento à população.



De acordo com a Secretaria de Ordem Pública, a viatura representa mais do que um meio de transporte. Ela integra a estrutura de atendimento do programa e simboliza a presença do poder público no acolhimento de mulheres que necessitam de orientação, proteção e encaminhamento aos serviços da rede de apoio.



Além do atendimento às ocorrências, o Programa Mulher Mais Segura desenvolve ações voltadas à prevenção da violência, ao fortalecimento da rede de proteção e à promoção dos direitos das mulheres no município.



A Prefeitura destaca que a manutenção da viatura faz parte do compromisso de oferecer um serviço eficiente e humanizado, garantindo que a equipe esteja preparada para atuar sempre que necessário e fortalecendo as políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher. A sede do Programa Mulher mais Segura fica localizada na Rua Manoel Delfim Sarmento, 360. O espaço é reservado para oferecer apoio e encaminhamento a toda a rede de proteção municipal. Para situações de risco imediato, a orientação oficial é ligar para o número 190 (Polícia Militar).

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