Atendimento será realizado das 9h às 16h, no auditório da Prefeitura - Reprodução FB Prefeitura

Atendimento será realizado das 9h às 16h, no auditório da PrefeituraReprodução FB Prefeitura

Publicado 28/07/2026 12:10

A Prefeitura de Cachoeiras de Macacu realiza, no dia 18 de agosto, o Mutirão de Formalização do Turismo. A iniciativa tem como objetivo incentivar a regularização de empreendedores e fortalecer a cadeia turística do município. O atendimento será realizado das 9h às 16h, no auditório da Prefeitura, reunindo serviços voltados a profissionais que atuam ou desejam atuar formalmente no setor. Estão convidados empreendedores, artesãos, guias de turismo, produtores rurais, meios de hospedagem, restaurantes e demais prestadores de serviços ligados à atividade turística.

Durante o mutirão, os participantes poderão realizar a abertura ou regularização do Microempreendedor Individual (MEI) e efetuar o cadastro no Cadastur, sistema oficial do Ministério do Turismo que reúne prestadores de serviços turísticos em todo o país.

Além de contribuir para a organização do setor, o Cadastur oferece benefícios aos empreendedores, como maior visibilidade perante os turistas, participação em programas do Ministério do Turismo e acesso facilitado a linhas de financiamento e ações de qualificação, conforme os critérios de cada programa.

A participação no mutirão é gratuita, e a expectativa da Prefeitura é ampliar o número de empreendimentos formalizados, fortalecendo a oferta turística do município e estimulando a geração de emprego e renda por meio da atividade turística.

Serviço

Mutirão de Formalização do Turismo

Data: 18 de agosto de 2026

Horário: das 9h às 16h

Local: Auditório da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu - R. Oswaldo Marques, 6 - Centro

Serviços: abertura e regularização de MEI e cadastro no Cadastur.